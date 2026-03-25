SOS en Ravelo: el refugio de ADEPAC, destrozado por la borrasca Therese

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en Canarias (ADEPAC) ha lanzado un grito de auxilio tras una noche devastadora en el municipio de El Sauzal.
La borrasca Therese, que activó anoche el aviso rojo en las zonas metropolitana y norte de Tenerife, ha provocado que las instalaciones del refugio de Ravelo no resistan el embate del agua y el granizo, dejando a unos 300 animales en una situación de extrema fragilidad.
Desde la protectora informan de que el refugio ha quedado completamente anegado y varias zonas se encuentran destrozadas. La situación se ha agravado por un nuevo corte en el suministro eléctrico, lo que ha obligado a la entidad a alquilar un generador de emergencia para cubrir las necesidades básicas de los animales.
“Anoche fue una de esas noches que te dejan un nudo en el estómago… y también mucha impotencia. Frío, lluvia constante y nosotros corriendo para que ninguno de ellos pasara la noche mojado y expuesto. Hemos tenido que mover a muchos de nuestros peludos como hemos podido, improvisando, porque las instalaciones no han resistido”
“Llevamos tiempo advirtiendo de la fragilidad de las instalaciones”, señalan desde ADEPAC, subrayando que la falta de recursos y las obras prometidas por el Cabildo de Tenerife no han llegado a tiempo para frenar este desastre.
El bienestar de los animales más vulnerables está comprometido por la humedad extrema y el frío, factores que aumentan el riesgo de enfermedades pulmonares y reumáticas en una infraestructura que ya sufría deficiencias en el alcantarillado.
Ante la imposibilidad de llegar a todo con los medios actuales, la asociación solicita de forma urgente manos, materiales y apoyo económico. Por ello, han habilitado diferentes canales para aquellos ciudadanos o empresas que deseen colaborar en la reparación del refugio.
Impacto de la borrasca Therese en El Sauzal
La emergencia en el refugio se enmarca en una jornada crítica para el municipio de El Sauzal y el norte de la Isla.
Durante el pico de la tormenta eléctrica, un rayo impactó directamente contra una vivienda en la zona de las medianías. Según el propietario del inmueble, la descarga “lo ha fundido todo”, provocando una sobretensión que ha inutilizado la totalidad de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos de la casa.
A este incidente se suma un apagón que afectó a más de 2.500 usuarios en el área que comprende El Sauzal, Tacoronte, Santa Úrsula y La Matanza. A pesar de los esfuerzos de las compañías suministradoras, el restablecimiento del servicio eléctrico se encuentra bloqueado por un muro insalvable: la seguridad de los operarios.
Las intensas lluvias han dejado el terreno en condiciones de extrema inestabilidad, con barro y escorrentías que impiden a los técnicos acceder físicamente a los puntos de las averías en las líneas de alta y media tensión.
Además de la falta de luz, los servicios de emergencia han tenido que lidiar con desprendimientos de rocas en las carreteras de acceso y crecidas de barrancos que han arrastrado material hasta las zonas urbanas, complicando aún más cualquier intento de reparación en las infraestructuras públicas.