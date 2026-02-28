El Cabildo estudiará el modelo de gestión del refugio de Ravelo: “En ningún caso quedarán desatendidos”

El Cabildo de Tenerife reafirma su “firme compromiso con la protección, mantenimiento y seguridad” de los animales del refugio de Ravelo, ubicado en el municipio de El Sauzal, “garantizando que, en ningún caso, quedarán desprotegidos o desatendidos, y asumiendo el bienestar animal como principio rector de toda su actuación pública en esta materia, conforme a la normativa vigente”.
Además, la consejería insular de Sector Primario y Bienestar Animal, a través del servicio administrativo y técnico, estudiará y elevará propuesta de “un modelo específico de financiación y/o gestión” destinado al refugio de Ravelo, “en atención al papel actual de dicho refugio en la protección y bienestar animal que se desarrolla en Tenerife, fundamentado en razones de interés general y articulado conforme a la normativa vigente, bajo criterios de objetividad, transparencia y debida justificación del gasto público”.
Por último, el Cabildo se compromete a “continuar con la ejecución de las obras de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar la correcta funcionalidad del refugio”.
Así se recoge en la enmienda del grupo de Gobierno insular (CC-PP), aprobada ayer en el pleno con sus votos y los de Vox, a la moción presentada por el PSOE para garantizar la “supervivencia” de este refugio mediante la recuperación de la subvención nominativa a favor de la protectora Adepac Canarias, que gestiona este espacio desde siempre (lo que se formalizó con el Cabildo en 2009 a través de un convenio), y la declaración de emergencia de las obras de dicha infraestructura, y que salió rechazada.
Adepac lleva denunciando desde hace meses que el Cabildo ha decidido suspender la subvención (actualmente de 250.000 euros) que, según explican, se comprometió a otorgarle durante un plazo de 30 años, una responsabilidad adquirida y firmada por convenio en 2009 mediante el cual Adepac cedió las instalaciones. En cambio, ahora el Cabildo ha decidido que las subvenciones se saquen por concurrencia competitiva para todas las protectoras.
Esta situación motivó a que Adepac se manifestase ayer frente al Cabildo, donde se concentró un nutrido grupo de personas, algunas acompañadas de sus mascotas, para exigir que se mantenga el convenio en el refugio de Ravelo.
El consejero insular de Bienestar Animal, Valentín González (PP), afirmó ayer, durante el debate de la moción del PSOE, que este convenio de 2009 “a día de hoy no tiene vigencia”.
Según explicó, cuando entró en vigor la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en octubre de 2016, se daba un plazo de tres años en el que se tendría que haber adaptado dicho convenio a la nueva ley. Y recordó al PSOE que en 2019 gestionaba el área de Bienestar Animal y, antes, cogobernaba en el Cabildo, “y no lo hicieron”.
Además, González apuntó que ya en los presupuestos de 2025 otras protectoras de animales “alegaron que había agravios comparativos” por esta subvención nominativa. Por todo ello, indicó, se decidió que para “regularizar” esta situación “hemos planteado la solución de la concurrencia competitiva” de las subvenciones, que se ha elevado de 400.000 a 700.000 euros, y en la que “Adepac tiene la posibilidad de participar”, apuntó.
“Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, no se cierra el albergue de Ravelo, vamos a garantizar la seguridad y bienestar de los animales, ya sea de la mano de Adepac o del Cabildo”, señaló el consejero, quien también abrió la puerta a debatir “otro modelo de gestión” del albergue, como el público.
Desde el PSOE, Javier Parrilla destacó que el refugio de Ravelo ha sido gestionado “desde siempre” por Adepac, por lo que “hay una realidad y obligación jurídicas ineludibles”, exista “o no un convenio vigente”. Y criticó que con la concurrencia competitiva “se está equiparando a una entidad a la que se le encomendó un trabajo hace más de 20 años” con el resto de entidades, “y a la que si en este momento no se le aportan los fondos suficientes, no va a poder ejercer esa encomienda”.
Por lo que enfatizó que “si este gobierno lo que quiere es expulsar a Adepac del refugio, que lo diga claramente”, a lo que añadió que “nosotros estamos en desacuerdo con esa decisión si se tomara, porque apostamos por una gestión mixta en los dos refugios de la Isla” que son responsabilidad del Cabildo.
Aena
Por otra parte, el pleno insular aprobó por unanimidad una moción del Gobierno insular en la que se insta a Aena a “tener en cuenta las singularidades de Canarias y no aplicar en los aeropuertos que gestiona en las Islas la subida de las tasas que se han recogido en la propuesta DORA III para el periodo 2027-2031”. Además, se pide al Gobierno de España y a Aena que aprueben, “a la mayor brevedad, la bonificación del 75% del parking aeroportuario a residentes canarios, tal y como ha solicitado el Parlamento de Canarias”.
Asimismo, también salió adelante con el apoyo de todos los partidos el expediente para incoar el procedimiento para el otorgamiento de la distinción honorífica de Medalla de Oro de la Isla de Tenerife a la Agrupación Artístico Musical La Candelaria de Arafo.