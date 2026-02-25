Lope Afonso garantiza la “ayuda” al albergue de animales de Ravelo: “No se permitirá el cese en su actividad”

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha asegurado este miércoles que el Cabildo tinerfeño “garantizará” el bienestar animal y la atención “eficaz y eficiente” del albergue de la protectora Adepac, en El Ravelo, después de que la entidad haya denunciado esta semana la eliminación de su ayuda insular, una acción que respondería, a juicio del Cabildo, a “un cambio de procedimiento administrativo” para adaptarse a la legalidad.
Así lo ha señalado el dirigente insular en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, donde Afonso ha insistido que la corporación “en ningún caso permitirá que cese la actividad de ningún albergue” porque “se pondrán todos los medios para garantizar la estabilidad y tranquilidad” de los núcleos zoológicos en la isla.
De este modo, la situación que atravesaría el refugio gestionado por Adepac, que denunciado la retirada de la subvención insular por redes y ha lamentado su “posible” cierre por falta de cobertura de gastos, respondería a un cambio de procedimiento administrativo en la convocatoria de ayudas por parte de la corporación insular.
“Hasta ahora, era una subvención nomitativa que se otorgaba a la entidad, y pasará a ser una convocatoria de concurrencia competitiva para las entidades de bienestar animal en Tenerife, ante la obligación de proteger la colonia zoológica y conducir a la legalidad lo que administrativamente no era correcto”, ha explicado Afonso.
Según el Cabildo, este cambio se habría trasladado con anterioridad al Consejo Insular de Bienestar Animal, donde se encuentran todas las entidades, y respondería a una reivindicación en la isla, ya que otras protectoras habrían presentado alegaciones al presupuesto insular en 2025. “Se trata de seguridad jurídica, así como de garantía de continuidad a un apoyo insular al bienestar animal, que en 2026 asciende más de un millón de euros”.
Ha recalcado el vicepresidente insular que, en concreto, la subvención nominativa a Adepac en 2025 fue concedida en junio de 2025, y la entidad contaría hasta marzo de 2026 para poder justificarla.
“En previsión de dar continuidad a esta línea de ayuda a los albergues, hoy, el Cabildo ha dado luz verde a la actualización del Plan Anual de Subvenciones. En el siguiente consejo de gobierno se aprobará esta convocatoria específica por concurrencia competitiva para el ejercicio de 2026”, ha agregado Afonso.
En paralelo, la protectora Adepac ha convocado una protesta este viernes frente al Cabildo de Tenerife para denunciar el “posible” cierre de las instalaciones ante la denunciada suspensión de la subvención.