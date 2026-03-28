Adepac gana la “primera batalla”: 240.000 euros para salvar el refugio de Ravelo

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado una subvención de 240.000 euros a la asociación protectora de animales Adepac para la atención urgente de los más de 300 animales albergados en su refugio de Ravelo, en El Sauzal.
La iniciativa fue planteada por el PSOE como una enmienda a una modificación de crédito promovida por los grupos que respaldan al Gobierno insular (CC-PP) y contó con el apoyo de todos los partidos excepto Vox, que se abstuvo.
El grupo socialista ha señalado en un comunicado que el centro de protección animal ha atravesado una situación límite que ha afectado gravemente a sus trabajadores y voluntarios y han reafirmado su compromiso con la defensa del bienestar animal como una responsabilidad de salud pública.”Este es un logro importante para el bienestar animal en la isla y una muestra de que la presión social y el compromiso institucional pueden ir de la mano para dar respuestas eficaces”, han subrayado.
Esta partida permitirá cubrir los gastos operativos de los primeros mees del años garantizando la atención que los animales merecen. Además, el acuerdo habilita a la asociación para concurrir a la subvención de concurrencia no competitiva.
Adepac valora este paso como una “primera batalla ganada” y un alivio financiero crítico pero recuerda que hay ejes estructurales que siguen pendientes, y que el importe de la subvención debe actualizarse a los gastos reales que soporta la protectora hoy en día para evitar que en 2027 la situación se repita.