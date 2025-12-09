El Sauzal abre la puerta secreta a sus paisajes inesperados

El año comienza en el paseo de las flores de La Garañona, le sigue el mes de febrero con una imagen que invita a visitar el atardecer en la costa de El Sauzal, mientras que marzo cautiva con un silencio acogedor en la zona de San José.
Estos son algunos de los rincones favoritos del fotógrafo contemplativo Juanra Álvarez que eligió compartir con vecinos y vecinas del municipio en el calendario temático de 2026 que edita el Ayuntamiento y que está disponible gratuitamente en el Consistorio para todas las personas que deseen obtenerlo.
Bajo el título Mis rincones favoritos: puerta secreta a paisajes inesperados, invita a la ciudadanía a explorar la belleza oculta del municipio a través de imágenes inspiradoras y de gran potencia visual. Una iniciativa que captura la esencia más mágica y sorprendente del pueblo, revelando rincones que enamoran a primera vista.
Además de los meses citados, Álvarez eligió para abril una imagen del corazón del casco de la localidad; para mayo, los caminos del monte de Ravelo; mientras que junio es la aventura de caminar por el sendero de Rojas.
El año se rompe por la mitad en julio, con una foto del reino submarino de la bahía de Los Parrales, cedida por el fotógrafo Francis Pérez; mientras que agosto se ilustra con la magia y el misterio en el templo de Los Ángeles, y septiembre rinde homenaje al carácter compasivo y generoso de San Nicolás.
Octubre regala maravillas del poniente desde la carretera general; noviembre, como no podía ser de otra manera, comparte una recogida de castañas, y diciembre cierra el año con una visita al museo de la tradición vinícola. A todas ellas se suma una imagen de regalo en la contraportada de los gallos en El Calvario.
En total son 13 fotografías exclusivas que muestran lugares emblemáticos, mágicos y, en algunos casos, poco conocidos del pueblo. Desde callejones y espacios naturales que parecen sacados de un cuento, hasta miradores atractivos que se abren como una ventana secreta al paisaje. Cada imagen ofrece una experiencia visual que despierta curiosidad y emoción.
El Sauzal y una obra diseñada para emocionar
Según el autor, ese es el objetivo del proyecto: poner en valor el patrimonio natural, cultural y arquitectónico del municipio con imágenes que, al verlas, generen emociones en las personas. Todas ellas destacan por su composición cuidada, su estética envolvente y su capacidad para capturar la esencia de cada rincón.
“Queríamos que cada página fuera una invitación a descubrir nuestro pueblo desde una mirada nueva, sorprendente y cercana. Este calendario es una celebración de quienes somos y de los paisajes que nos rodean”, subraya Juanra Álvarez.
Igual que las anteriores ediciones, la del próximo año está pensada como un artículo de colección: papel de alta calidad, diseño limpio y elegante, y una presentación visual que convierte cada mes en una pequeña obra de arte.
Con Mis rincones favoritos: puerta secreta a paisajes inesperados, el pueblo se abre al público como siempre: íntimo, encantador y lleno de sorpresas. Una forma única de acompañar el año y, al mismo tiempo, conectar con la magia cotidiana del lugar.
Además del autor, el trabajo ha contado con la colaboración de Yaiza Díaz, que se ha encargado de la visión artística y de los textos; Rafael Goya , responsable del diseño gráfico, y La Esperanza Impresores S.L.