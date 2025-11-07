El Sauzal se convierte en centro de formación y expresión para el góspel

Gospeliando, un conjunto de talleres destinados a todas aquellas personas interesadas en la música góspel, celebra en El Sauzal su decimosexta edición entre el 14 y el 16 de noviembre. Las actividades formativas, “hechas para todo el mundo, sin importar su capacidad vocal o sus conocimientos técnicos”, contarán con profesores como Flora Sicot y Rachel Ratsizafy, que enseñarán las mejores técnicas vocales para sacar el mayor partido a la voz de una forma adecuada. Además, Carlos Pedrós impartirá el taller Juego, presencia y saber estar.
Así lo expusieron este jueves el alcalde, Mariano Pérez; Gustavo Campos y Joana Álvarez, director de Gospel Shine Voices e integrante de esta asociación, y el actor Carlos Pedrós, miembro de la compañía teatral de humor Abubukaka.
El encuentro formativo tendrá lugar en el Centro Cultural de El Sauzal desde el viernes 14 (16.30 horas) y hasta el domingo, con una muestra final que se desarrollará en la iglesia de San Pedro (12.30 horas), con entrada libre hasta completar el aforo.
MÚSICA Y CINE
Pero un día antes, el sábado 15 (20.00 horas), el Teatro El Sauzal programa el concierto Gospel & Movies, una cita para todos los amantes del góspel. Dirigido por Gustavo Campos, junto a una potente banda y con la participación de las cantantes Flora Sicot y Rachel Ratsizafy, el espectáculo ha sido concebido en torno a la música negra y el cine que se ha enriquecido con ella.
Las entradas se pueden adquirir en las oficinas del Teatro El Sauzal o en su taquilla antes del comienzo. El precio es de 12 euros, de 9 para estudiantes, menores de 25 años, mayores de 65 y residentes en El Sauzal.
Para más información, se puede recurrir al sitio web www.gospelshinevoices.com y las redes sociales Facebook (Gospel Shine Voices) y X (@Gopel_S_Voices).