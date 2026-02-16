Ángel Víctor Torres ‘estalla’ contra Clavijo y Domínguez por los menores migrantes: “Es una de las mayores traiciones que ha habido en las Islas”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este lunes las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una entrevista publicada este domingo por DIARIO DE AVISOS, en la que afirmaba que las modificaciones legislativas para la distribución de menores migrantes no acompañados no formaban parte de la Agenda Canaria.
Torres aseguró haber tenido que “leer dos veces” esa afirmación y sostuvo que la reforma normativa para que los menores puedan ser trasladados de forma solidaria al resto del territorio español está recogida en el artículo 5 de la Agenda Canaria y que, además, tiene carácter prioritario.
“El PP votó en contra de que los menores salieran de Canarias”
En sus declaraciones al Decano, el ministro responsabilizó al Partido Popular de Canarias de haber votado en contra de la modificación legislativa necesaria para el traslado de menores migrantes no acompañados fuera del Archipiélago.
Según indicó, el vicepresidente del Gobierno autonómico y líder del PP en Canarias, Manuel Domínguez, “dio la orden de votar en contra”, lo que, a su juicio, supone “una de las mayores traiciones que ha habido en Canarias”.
Torres añadió que el traslado de cerca de mil menores se produjo finalmente pese al voto en contra del Partido Popular y Vox, y advirtió de que esta cuestión seguirá siendo uno de los asuntos centrales de la legislatura.
Petición de rectificación y vuelta a la negociación
El ministro también señaló que el propio Clavijo reconoce que el decreto actualmente en negociación no forma parte de la Agenda Canaria y que existen cantidades económicas que no han sido pactadas.
En este sentido, pidió al presidente canario que rectifique y retome una negociación “legítima y ordenada”, compartiendo los documentos entre administraciones, como —según recordó— se hizo con el decreto de menores.
Torres aseguró que desde el PSOE tienden la mano al Ejecutivo autonómico para alcanzar acuerdos en materias como Dependencia, Educación, Derechos Sociales, Vivienda o medidas fiscales dirigidas a rentas medias y bajas, que podrían aprobarse en el Consejo de Gobierno dentro del ámbito competencial de Canarias.