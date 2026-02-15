Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias: “Cuento en el Congreso con los 260 votos de PSOE y PP para aprobar el Decreto Canarias”

Fernando Clavijo (CC)atiende la entrevista en su despacho en el Parlamento, donde en estos días el pulso político ha subido varios decibelios a cuenta del llamado Decreto Canarias, cuya pretendida unanimidad política está lejos de alcanzarse. En la conversación con el presidente se abordan otras cuestiones que están marcando la legislatura, como la migración, el turismo o la pobreza y también se habla de presente, pasado y futuro con la vista puesta en unas elecciones autonómicas que se celebrarán en poco más de un año y que, sin duda, empiezan a condicionar cada movimiento.
-La actualidad de estas últimas semanas gira en torno al Decreto Canarias, que el Parlamento debatirá a final de mes. Usted ha asegurado que es “imprescindible para que esta tierra siga avanzando”. ¿Tiene esperanza de que salga adelante con la unanimidad que pide?
“Soy optimista por naturaleza. Es un documento de negociación con máximos, pero tiene su soporte en la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Presupuestos Generales de 2023. Yo espero que en el Parlamento se reflexione. Independientemente del resultado final, hay esperanza de que algo que es bueno para Canarias reciba, al menos, el apoyo durante la negociación”.
-¿Qué valoración hace de la negativa del PSOE y Nueva Canarias?
“Ellos tendrán su justificación, pero yo no le encuentro lógica. Levantarse de la mesa en una negociación que persigue algo bueno para Canarias, respaldado por un documento firmado en Madrid, podría ser un error de estrategia; o una estrategia que no comprendo y que igual es acertada”.
-Desde la oposición piden que, en lugar de este decreto, se inviertan recursos propios y han sido muy críticos con su gestión. En 2024, más de 1.300 millones de euros del presupuesto se dejaron sin gastar.
“Mezclan cuestiones. Es cierto que en 2024 y 2025 tuvimos superávit, pero la regla de gasto limita lo que podemos invertir. Si recaudamos más y no nos dejan gastar, obviamente, hay remanentes. Lo que hemos solicitado es que la regla de gasto no opere en Canarias, porque somos la comunidad menos endeudada del Estado. Por otra parte, muchas veces se adjudica una obra y el gasto ya está comprometido, pero la ejecución lleva su tiempo, algo que algunos intentan usar para cuestionar la eficiencia”.
-¿Está dispuesto a negociar con el Partido Socialista en ciertos aspectos e incorporar inversión propia, tal como se le ha solicitado?
“Lo que piden, nosotros no lo necesitamos vía decreto porque tenemos el presupuesto aprobado. No sucede lo mismo en Madrid porque no está aprobado el presupuesto general del Estado. Si lo estuviera, probablemente habríamos negociado el 60% de todas esas partidas que pedimos, que estaban incluidas en el presupuesto de 2023. Por eso hemos buscado esta alternativa vía decreto, que además cuenta con el apoyo del Partido Popular, igual que lo firmado con ellos anteriormente, lo que garantiza que saldrá adelante”.
-No contar con el apoyo del PSOE en Canarias, ¿le restará opciones en Madrid?
“No necesariamente. Tenemos un acuerdo en Madrid, no en Canarias. He transmitido los borradores al Gobierno de España y he mantenido reuniones constantes, demostrando la voluntad de cumplir la Agenda Canaria. Incluso el propio presidente, Pedro Sánchez, en agosto, me trasladó que una de las dificultades era la falta de apoyos. Mi tarea ha sido buscar esos apoyos, aunque no sean totales. Incluso un 30% o un 40% siempre será más de lo que tenemos ahora”.
-El ministro Torres le acusa de que el 80% del decreto no refleja lo acordado en la Agenda Canaria.
“No dice la verdad. Otra cosa es que se quiera jugar con las palabras. Es cierto que nadie habló específicamente de 105 millones para vivienda o de 20 millones para la transición energética, entre otras cuestiones… Nosotros hemos puesto unas cifras como máximos para, a partir de ahí, negociar”.
-Pero hay otras medidas, como la bonificación del IRPF en La Gomera y El Hierro o la obligación de servicio público (OSP) o la bonificación concreta a las cuotas empresariales, que no están específicamente en la Agenda.
“Algunas fueron aportaciones de los grupos políticos durante las reuniones y no están explícitamente en la Agenda Canaria. Nos parecieron interesantes y se incorporaron, pero si fuera necesario, podrían quedar fuera”.
-Los últimos días ha asegurado que el texto tendrá el apoyo suficiente en el Congreso ¿Cuenta con los 260 votos necesarios en Madrid?
“El Gobierno de España no me lo ha transmitido directamente, pero yo aplico la lógica: el PP me ha dicho que apoyará el decreto siempre que recoja lo que está en el documento que firmaron. El Gobierno de España también me ha asegurado que cumplirá la Agenda Canaria. Ahora bien, ¿la van a cumplir a través de un decreto? Será fruto de la negociación. Pero si lo firmaron y está por escrito, no hay motivo para rechazarlo”.
-Está muy seguro de obtener el apoyo del PP.
“La lógica matemática es clara. Se necesitan 176 votos para sacar cualquier asunto en el Congreso de los Diputados y en eso estamos centrados”.
-¿Ha hablado directamente con Núñez Feijóo?
“Lo haremos cuando toque. Ya hemos solicitado la reunión con la ministra María Jesús Montero. Cuando tenga esa reunión sabremos si realmente el decreto ley se va a negociar y si se llevará al Consejo de Ministros. En ese momento, se hablará con la dirección nacional del PP. Ellos tienen el decreto y el borrador. El presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional lo ha trabajado. Llegado el momento de su votación en el Congreso, previamente nos reuniremos, como hicimos con el decreto de migración. Intentaremos recabar el apoyo no solo del PP, sino también de PNV, Junts, Esquerra, Bildu… de todos”.
-Un decreto de migración que parecía seguro que apoyaría el PP en el Congreso, y no lo hizo…
“Porque no estaba en la Agenda Canaria. De hecho, en ese momento las relaciones se enfriaron bastante. Pero también tuve que reconocer la valentía del PP en Canarias, porque es un decreto de Canarias, no de ningún partido”.
-¿Cómo están las relaciones ahora? ¿Cuánto tiempo hace que no habla con Feijóo?
“Desde octubre no hemos tenido un encuentro formal. Me dolió, realmente, la falta de apoyo al decreto porque estábamos hablando de niños y niñas, y me costó entenderlo. La dirección nacional del PP lo gestionó francamente mal. Ahí Manolo Domínguez se plantó y defendió su postura, aprobando textos incluso en contra de la dirección nacional”.
-¿Ve a Feijóo condicionado por la amenaza electoral de Vox?
“No puedo opinar por él. Yo siempre digo: A veces el camino es recto y otras hay que tomar muchas curvas, pero sé mi destino. Él tendrá su visión y estrategia; yo no lo sé, es un político de muchísimo nivel y seguro que tiene su opinión sobre cómo manejar la situación”.
-¿Y usted, qué opina?
“Mi opinión es personal, a pesar de ser presidente del Gobierno y socio del PP en Canarias. Si tuviese un pacto en Madrid similar al de aquí, tal vez opinaría, pero no es el caso”.
-¿Cuál es la situación actual de los menores bajo tutela del Gobierno de Canarias?
“La situación, después de la modificación de la Ley de Extranjería, es mucho mejor. Por una parte, el Estado, tras los tres varapalos del Supremo, ha ido cumpliendo con los menores de protección internacional. Sin embargo, estamos notando muy poca colaboración por parte de las comunidades autónomas, de todos los colores políticos. Siempre hemos priorizado el interés superior del menor para no generarle más tensión en su proceso de arraigo. Pero si las comunidades siguen diciendo no tengo plaza o no me dan el dinero, activaremos a la Fiscalía, aunque nos duela. Un menor que ha llegado en patera, que ha visto morir a sus padres o a sus hermanos, no puede ser trasladado a una comunidad autónoma y encontrarse sin recursos o en un hotel porque no han habilitado una plaza. Eso sería un maltrato”.
-¿De cuántos menores estamos hablando? Su gobierno afirmó en su día que entre marzo y mayo la situación podría estar más normalizada.
“Sí. Con todos los informes que hemos solicitado y enviado, y los que están pendientes, para llegar al límite de la contingencia migratoria -2.100 menores- faltarían unos 700 por derivar. 2.100 sigue siendo una barbaridad, pero al menos es una cifra que nos permite atenderlos con cierta dignidad. Creo que a lo largo de febrero y marzo esos expedientes se resolverán y podríamos llegar a mayo en esa situación, es decir, en el límite de la contingencia migratoria, que supone prácticamente el triple de la capacidad que nos tiene asignada el Ministerio”.
-También es cierto que han bajado mucho las llegadas.
“Sí. Creo que los acuerdos con Mauritania, Marruecos y Senegal han funcionado. Es verdad que la inestabilidad en el Sahel puede volver a tensionar la situación, pero ahora estamos en mejores condiciones. Tenemos un sistema más robusto, fruto de un trabajo colectivo. Y los medios de comunicación han sido fundamentales. Si este asunto no se hubiese mantenido tanto tiempo en el foco informativo, no habríamos conseguido mover algunas voluntades en Madrid”.
-Otro asunto importante para las Islas ¿Cómo explica que con máximos de empleo y turistas y crecimiento económico, se mantenga la pobreza en índices tan elevados (31%)?
“Porque gran parte de ese crecimiento económico no se está transfiriendo a la sociedad; se está quedando en beneficios empresariales. En algunos casos salen fuera y en otros se quedan en las cuentas de resultados. ¿Cómo revertimos esos datos? Con medidas concretas, como las que incluye el Decreto Canarias: consiguiendo que los trabajadores cobren más. Hay una parte cronificada de la pobreza que está en situación de marginalidad. A esas personas, la única forma real de sacarlas es con un empleo digno que les permita tomar las riendas de su vida. Las medidas tienen que ser estructurales. No somos el País Vasco, no tenemos una economía industrializada. Vamos a seguir dependiendo muchos años del turismo. Por eso necesitamos que parte de esa riqueza se quede en Canarias y se redistribuya mejor”.
-Hace no mucho tiempo la gente salió a la calle para pedir, entre otras cosas, un cambio de modelo (20A). ¿Qué respuesta se le ha dado?
“Yo no creo que la gente pidiera exactamente un cambio de modelo. En esas movilizaciones se acumuló mucho malestar generalizado. La gente pedía que se resolvieran problemas de infraestructuras que no llegan; mejores servicios públicos, como la sanidad o la dependencia; pedía soluciones a los atascos; mostraba su malestar por la masificación de los espacios…”.
-Cuestiones que se relacionan directamente con el modelo turístico…
“Turístico y del crecimiento. Desde el año 2000 Canarias ha crecido en más de medio millón de habitantes”.
-¿En qué punto concreto se encuentra la ley de residencia que plantea CC?
“La estamos trabajando. Con el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 se abrirá una ventana para posibles modificaciones legislativas. En la UE ya existen ejemplos: Finlandia o Malta tienen regímenes específicos que se negociaron antes de su adhesión. Nosotros no queremos inventar nada nuevo, sino adaptar la normativa para que Canarias pueda contar con una regulación similar”.
-Sobre el IGIC. Se sigue reclamando esa promesa electoral que no se ha cumplido. ¿Cómo es posible que no se haya podido llevar a cabo cuando fue una de sus principales banderas en campañas?
“Nosotros prometimos rebajas fiscales y hemos cumplido parte de ese compromiso. Hemos aplicado la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y hemos realizado ajustes fiscales importantes. Es cierto que no hemos podido cumplir la promesa de bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%”.
-Que es el que beneficiaría a toda la ciudadanía…
“Hemos bajado el IGIC en productos de primera necesidad y de higiene femenina, por ejemplo, y hemos hecho ajustes fiscales, como subir determinados impuestos especiales, como el del tabaco. Ahora bien, el problema es el marco presupuestario. No tenemos Presupuestos Generales aprobados. Hemos tenido que aprobar nuestros presupuestos en un escenario de enorme incertidumbre. Canarias es una de las comunidades menos endeudadas y podríamos permitirnos cierto margen, pero sin un marco estatal claro sería una irresponsabilidad bajar el IGIC si eso pone en riesgo la financiación de los servicios públicos esenciales”.
-Hemos visto la estrategia del PP a nivel autonómico, en Extremadura y Aragón, de adelantar elecciones para desvincularse de Vox, pero les ha salido mal y Vox ha ganado votos a costa del propio PP. ¿Qué lectura hace de estos resultados desde Canarias?
“Los dos grandes partidos del país están en una pelea continua que solo genera desafección y desapego. La población se cabrea cada vez más con la clase política. Ese voto de castigo, en este caso, lo está rentabilizando Vox. En Canarias estamos en un escenario distinto. Afortunadamente, el modo canario, que practicamos todas las fuerzas políticas en las Islas, nos permite aislarnos de esa bronca”.
-Si en las próximas elecciones autonómicas se diese una suma necesaria con Vox, ¿dejaría de ser Vox una línea roja para Coalición Canaria?
“Cuando llegue la campaña, se verá cuáles son los programas y las propuestas de los partidos. Si se trabaja con seriedad y rigurosidad, la ciudadanía puede ver otra forma de hacer política en Canarias, sin populismos, que al final dan respuestas simples a problemas complejos y eso no existe”.
-Imaginemos un escenario: elecciones y el PP, su socio actual, pierde votos mientras Vox sube. Ustedes se podrían ver en la tesitura de pactar hacia la izquierda o la derecha…
“Hay muchas más posibilidades. No me gusta anticiparme a lo que la ciudadanía pueda decir en las urnas. Por ejemplo, podemos gobernar en solitario con apoyos parlamentarios puntuales. Pero hablar de escenarios concretos ahora sería política ficción”.
-¿Sigue siendo un “no” rotundo pactar con Vox?
“Nuestra postura es la misma que en 2023. Lo hemos acordado en el partido y en los órganos de Coalición Canaria. Nunca hemos roto esa línea roja en materia de pactos con Vox a nivel autonómico”.
-Hablando de elecciones, la pregunta se impone: ¿será usted candidato en las próximas?
“No lo sé. Primero, es una decisión personal, que debe pasar por el seno de mi familia, y después, obviamente, por la decisión de la organización política”.
-¿Pero le gustaría seguir?
“A día de hoy, está en el escenario, siempre que la organización lo permita. Pero no lo he hablado todavía con mi mujer (risas)”.
Pactos, política ficción y un auge de Vox que sacudiría el panorama electoral en Canarias
Fernando Clavijo se esfuerza en explicarse con claridad porque quiere que se comprendan bien sus argumentos, pero llegados a la cuestión electoral, amaga: “No tengo una bolita mágica”, afirma para evitar referirse a un escenario autonómico en el que Vox fuera necesario en la suma de apoyos para gobernar, como ha ocurrido recientemente en comunidades como Aragón, donde el partido ultraderechista ha duplicado sus escaños. “Llegado el momento, veremos cuáles son las propuestas y los programas”, dice al tiempo que asegura que “hay muchas posibilidades”. Clavijo finta para no avanzar cuál sería la postura de CC si los números obligaran a mirar a la derecha y la ultraderecha (PP-Vox), o la izquierda (PSOE). Sí se ratifica en el acuerdo de su partido de no pactar con Vox en el ámbito parlamentario, si bien, entre esas “posibilidades” a las que alude habla de gobernar en solitario con apoyos puntuales. El acuerdo para el ámbito autonómico no ha evitado que CC gobierne junto a Vox en los municipios de Arona y Granadilla, lo que califica como “ponerse de acuerdo en asuntos concretos”. Recalca, no obstante, que “Coalición Canaria no tiene ningún acuerdo firmado con Vox en ningún lado”.