Borrasca Therese en Canarias: la Aemet alerta sobre inundaciones, crecidas en barrancos y deslizamientos

La situación meteorológica se complicará hoy en Canarias por la cercanía del centro de la borrasca Therese que golpeará con fuerza sobre todo en las islas occidentales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial en el que alerta sobre crecidas en barrancos, inundaciones locales en zonas bajas y deslizamientos de tierra que causarán cortes en carreteras. Además, rachas muy fuertes de viento de hasta 90 kilómetros por hora en cumbres y medianías, darán lugar a caída de ramas o árboles y daños en infraestructuras.
Las precipitaciones se intensificarán hoy (hay aviso naranja para este jueves y el viernes en Tenerife, La Palma y Gran Canaria) y pueden ser muy fuertes y persistentes en estas islas, advierte la Aemet, que prevé más de 300 litros por metro cuadrado en puntos de Tenerife y La Palma desde hoy hasta el domingo, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones. Los chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas, afectarán mayoritariamente a cumbres, medianías y vertientes suroeste.
También se espera temporal marítimo con olas que superarán los cinco metros de altura en el oeste y sur de La Palma y en El Hierro. Otro factor a tener en cuenta es la cota de nieve, que descenderá hasta los 1.800 metros, con acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife.
Mañana, el sistema frontal terminará de atravesar el Archipiélago, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales. Según adelanta la Aemet, una nueva banda frontal propiciará un aumento de la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en las islas occidentales y que serán persistentes en las vertientes sur y oeste de las islas de La Palma y Tenerife. Por su parte, el viento seguirá soplando con intensidad en cumbres y zonas de sotavento y se mantendrá el temporal marítimo.
Aunque es pronto para confirmar la previsión para el fin de semana, los modelos apuntan a que continuará el tiempo adverso e inestable con el paso de nuevas bandas de precipitaciones en el entorno del Archipiélago. El escenario más probable es que las lluvias continúen en cumbres y en el suroeste. El viento seguirá soplando del suroeste durante el sábado, con posibles rachas muy fuertes.
Durante el domingo, el viento irá poco a poco amainando, sin que se descarte la posibilidad de que se produzcan rachas muy fuertes en litorales expuestos entre canales de islas, y cumbres.
Los primeros zarpazos de Therese se sintieron en la jornada de ayer, miércoles, con cifras que indican la potencia de esta borrasca. La Aemet registró rachas de viento de 108 kilómetros por hora en Alto Igualero (Vallehermoso, La Gomera), 100 en Izaña, 98 en el aeropuerto de La Palma y 91 en el aeródromo de Tenerife Norte.
En cuanto a lluvia, se midieron 28 litros por metro cuadrado en San Andrés (Valverde de El Hierro), 27 en La Laguna y 25 en el Roque de los Muchachos. En este punto de Garafía se registró la temperatura más fría de las Islas: 2,7 grados bajo cero.