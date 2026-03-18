Canarias se prepara para el peor día de la borrasca Therese: última actualización de prealertas y alertas del Gobierno en las Islas

La borrasca Therese en Canarias ya ha dejado claro que no es un episodio más. Tras una jornada marcada por cancelaciones, cierres y restricciones, el Archipiélago se prepara para su momento más delicado este jueves, con un escenario que combina lluvia intensa, viento fuerte, oleaje, tormentas, nieve y riesgo de desprendimientos.
El Gobierno de Canarias, así como cabildos y ayuntamientos, han activado un despliegue con diversas alertas simultáneas y medidas que afectan a prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria.
Un Archipiélago en alerta
La fotografía a última hora de este miércoles es clara: Canarias se encuentra bajo un sistema de avisos encadenados que reflejan la complejidad del fenómeno.
Están activas la alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros, mientras que se mantienen en prealerta las tormentas, las nevadas y el riesgo de inundaciones. A esto se suma la activación del PLATECA por posibles desprendimientos en las Islas occidentales y Gran Canaria.
La combinación de todos estos factores convierte este episodio en uno de los más completos de los últimos tiempos en Canarias. En la misma línea se manifestaba ayer en Cope Tenerife la meteoróloga Vicky Palma: “Desde el año 2013 no vivimos una situación parecida, y son 13 años ya sin sin algo similar“.
El jueves, el día clave según la AEMET
La previsión de la AEMET apunta a un empeoramiento generalizado. Las condiciones más adversas se concentrarán durante el jueves, con fenómenos que pueden coincidir en el tiempo.
Se esperan rachas de viento que superen los 90 km/h, especialmente en cumbres y zonas expuestas. A esto se suman lluvias persistentes, con especial incidencia en vertientes orientadas al sur y oeste, donde podrían ser intensas y continuadas.
Además, no se descartan tormentas y se prevén nevadas significativas por encima de los 1.900 metros en Tenerife y La Palma, un fenómeno poco habitual en este tipo de situaciones.
Las precipitaciones irán avanzando a lo largo del día, alcanzando a Gran Canaria en las últimas horas de la jornada.
Territorio bajo vigilancia: cumbres, costas y carreteras
El mapa de riesgos abarca prácticamente todo el territorio. Las cumbres concentrarán nieve y viento intenso, mientras que en las medianías se esperan lluvias persistentes.
En el litoral, la combinación de viento y mar de fondo eleva el riesgo en zonas costeras, especialmente en el norte y oeste de las Islas.
Las carreteras también se sitúan en el punto de mira. El riesgo de desprendimientos ha obligado a activar protocolos específicos en varias islas, con especial atención a vías de montaña y tramos expuestos.
Un día marcado por las restricciones
El impacto de la borrasca Therese ya se deja sentir en la vida diaria. Durante este miércoles se han sucedido las decisiones preventivas:
- Clases suspendidas y actividad online en todo el Archipiélago
- Cierre de parques, instalaciones y espacios públicos
- Cancelación de eventos y actividades al aire libre
- Limitaciones en el transporte sanitario no urgente
- Decenas de vuelos cancelados o desviados
La imagen es la de unas Islas que han reducido su actividad para minimizar riesgos.
Llamamiento a la prudencia
Las autoridades insisten en un mensaje que se repite en todas las comparecencias: prudencia. Evitar desplazamientos, mantenerse alejado del litoral y seguir la información oficial son las claves para afrontar las próximas horas.
El episodio entra ahora en su fase más intensa. Y, con ella, Canarias encara un jueves en el que la borrasca Therese pondrá a prueba tanto las infraestructuras como la capacidad de respuesta del Archipiélago.