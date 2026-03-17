Vicky Palma, meteoróloga, sobre la borrasca Therese en Canarias: “Desde 2013 no vivimos una situación parecida”

La meteoróloga Vicky Palma ha asegurado que Canarias no ha registrado una borrasca con nombre propio en los últimos 13 años, en relación con la actual borrasca Therese, que ha obligado a activar medidas de emergencia en Tenerife. Así lo explicó en declaraciones en Cope Tenerife, donde analizó la situación meteorológica en el Archipiélago: “Desde el año 2013 no vivimos una situación parecida, y son 13 años ya sin sin algo similar”.
Según Palma, la llegada de Therese supone un fenómeno poco habitual en las Islas, ya que este tipo de sistemas con nombre asignado suelen afectar con más frecuencia a otras zonas del Atlántico y la península. La experta subrayó que, aunque Canarias sí ha sufrido episodios de lluvias intensas y temporales en la última década, no se habían catalogado como borrascas nombradas: “Hace muchos años que una borrasca en sí que se acerca a nosotros, viene a morir su centro sobre las islas”.
Este matiz es clave para entender la magnitud del episodio actual. Las borrascas con nombre, como Therese, se designan cuando pueden provocar un impacto significativo, especialmente por viento, lluvia o fenómenos costeros adversos. En este caso, la situación ha derivado en decisiones relevantes por parte de las autoridades insulares.
En Tenerife, el Cabildo ha activado la situación de emergencia ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas. Entre las medidas adoptadas destacan el cierre del Parque Nacional del Teide, la clausura de accesos a zonas de monte y la suspensión de actividades al aire libre, incluida la popular carrera Tenerife Bluetrail.
La meteoróloga explicó en Cope Tenerife que este tipo de fenómenos no solo dependen de la intensidad de las lluvias, sino también de otros factores como el viento o la persistencia del episodio. Por ello, insistió en la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo.
Alerta
El Gobierno de Canarias ha activado de forma simultánea varios niveles de alerta y prealerta meteorológica en Canarias ante la llegada de la borrasca Therese, que afecta al conjunto del Archipiélago con lluvia, viento, tormentas y fuerte oleaje.
La Dirección General de Emergencias ha declarado la prealerta por lluvias y tormentas en todas las Islas, mientras que se eleva a alerta el riesgo por fenómenos costeros y por viento en varias zonas, en función de la evolución del episodio.
Estas decisiones se basan en la información facilitada por la AEMET y se aplican dentro del marco de los planes de emergencia PEINCA y PEFMA, diseñados para responder a situaciones de riesgo meteorológico en Canarias.
Prealerta por lluvias, tormentas e inundaciones
El Ejecutivo autonómico ha activado la prealerta por lluvias en Canarias desde primera hora del miércoles, con previsión de precipitaciones que pueden ser localmente intensas. A esta situación se suma la prealerta por tormentas, que afecta a todo el Archipiélago.
Además, se ha declarado la prealerta por riesgo de inundaciones, tanto por lluvias como por posibles incidencias en zonas costeras. Esta medida entra en vigor a partir de las 15:00 horas y responde al riesgo combinado de precipitaciones persistentes y fenómenos marítimos.
Alerta por viento en varias islas
En paralelo, el Gobierno ha decretado la alerta por viento en Canarias, especialmente en las Islas occidentales y Gran Canaria. Las rachas pueden alcanzar intensidades fuertes o muy fuertes en zonas expuestas.
En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, la situación se mantiene en prealerta por viento, aunque también bajo vigilancia ante posibles cambios en la intensidad del fenómeno.
Alerta por fenómenos costeros
El Archipiélago se encuentra también en alerta por fenómenos costeros, con previsión de oleaje intenso y mar combinada. Esta situación afecta a todo el litoral y eleva el riesgo en paseos marítimos, puertos y zonas cercanas al mar.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar actividades en la costa y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en municipios con mayor exposición al oleaje.