Tenerife activa la emergencia y cierra el Teide y Teno por la borrasca Therese: estos serán los municipios más afectados

El Cabildo de Tenerife ha activado la emergencia en Tenerife con la puesta en marcha del Plan de Emergencias Insular (PEIN) ante la llegada de la borrasca Therese. La medida entra en vigor este miércoles a las 15.00 horas e implica cierres, prohibiciones y la suspensión de actividades en toda la Isla.
La decisión responde a una previsión meteorológica adversa con rachas de viento superiores a 100 km/h, lluvias intensas y riesgo en zonas especialmente sensibles.
La presidenta insular, Rosa Dávila, señala que se actúa con antelación para garantizar la seguridad. El Cabildo pide evitar desplazamientos y seguir la información oficial.
Estas son las prohibiciones desde hoy en Tenerife
Estas son las restricciones que entran en vigor desde las 15:00 horas:
- Cierre de la TF-445, acceso a Punta de Teno
- Prohibido el acceso a senderos, pistas forestales y áreas recreativas
- Cierre del Parque Nacional del Teide por nieve (cota en 1.800 metros)
- Suspensión de actividades al aire libre, incluida la Tenerife Bluetrail
Las medidas buscan minimizar riesgos ante posibles desprendimientos, inundaciones y condiciones extremas en zonas de montaña y costa.
Norte, suroeste y cumbres: las zonas más afectadas
El norte de Tenerife, el suroeste y las cumbres concentrarán el mayor impacto del temporal. En concreto, el Cabildo señala el tramo entre Santiago del Teide y Arico como una de las áreas más expuestas.
La zona metropolitana también podría verse afectada, aunque con menor intensidad.
Las previsiones apuntan a lluvias que pueden superar los 300 litros por metro cuadrado, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamientos.
El Cabildo activa todos los recursos ante la emergencia
La activación del PEIN en Tenerife permite coordinar todos los recursos disponibles en la Isla. La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que el objetivo es anticiparse a incidentes.
El operativo incluye vigilancia en zonas costeras, revisión de infraestructuras y control en puntos críticos.
Además, se recomienda a los ayuntamientos activar sus planes municipales y reforzar medidas en áreas inundables o de gran afluencia.
Recomendaciones clave a la población
Las autoridades insisten en actuar con prudencia ante la borrasca Therese en Tenerife.
Principales recomendaciones:
- Evitar desplazamientos innecesarios
- Extremar la precaución en carretera
- No acceder a zonas cerradas
- Asegurar objetos que pueda desplazar el viento
El Cabildo mantendrá todos los recursos activados para intervenir de inmediato si la situación empeora.