Montse Román, jefa de Protección Civil en Canarias, prevé la suspensión de eventos por la borrasca Therese y avisa: “Habrá cortes de carreteras”

La llegada de la borrasca Therese a Canarias no solo traerá importantes lluvias, oleaje y viento, sino un impacto directo en la vida cotidiana y la agenda de ocio de las Islas. Montse Román, jefa del servicio de Protección Civil y Atención de Urgencias del Gobierno de Canarias, se ha pronunciado en la tarde de este martes, en Televisión Canaria, sobre la movilidad y la seguridad en las próximas horas, advirtiendo de que la situación meteorológica obligará a tomar, “con toda probabilidad”, restricciones.
“Eviten las vías secundarias”
Una de las preocupaciones de Emergencias radica en los desplazamientos. Román ha sido tajante al pedir a la población que extreme las precauciones en carretera ante las rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y la probabilidad de obstáculos en la calzada.
“Es muy importante el tema del movimiento porque se juntan peligros que afectan directamente. Con este viento, hay más probabilidad de accidentes por caídas de objetos, tendidos eléctricos o ramas”, precisa.
La jefa de Protección Civil hizo especial hincapié en el uso de las carreteras: “Utilicen siempre vías principales y eviten vías secundarias”. Además, confirmó lo que muchos conductores temen ante un temporal de este tipo: “Seguramente habrá cortes de carreteras y quedarán debidamente señalizados”.
Eventos y actividades en el aire
No solo el tráfico estará en jaque. La agenda cultural, deportiva y de ocio del Archipiélago para este tramo final de la semana tiene todas las papeletas para sufrir modificaciones o cancelaciones.
Según Román, con las alertas actuales activadas, es “muy probable” que las administraciones locales “tomen medidas de suspensión, pero tendrán que ser los propios organismos organizadores quienes lo anuncien oficialmente”, matizó.
Así ha sido en el caso de la Tenerife Bluetrail, que se ha suspendido debido a la activación del PEIN en Tenerife.