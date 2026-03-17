Educación vigila la borrasca Therese en Canarias: “No se tomará una decisión hasta analizar la evolución de mañana”

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha comunicado en la tarde de este martes, 17 de marzo de 2026, que mantiene reuniones con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, para “hacer seguimiento a los fenómenos meteorológicos adversos” por la borrasca Therese.
De momento, precisan desde Educación, “no se adoptará ninguna decisión respecto a la actividad lectiva hasta analizar la evolución de mañana, miércoles“.
No obstante, añade, “se recomienda a los centros que estén prevenidos y que sigan las siguientes recomendaciones: revisar las canaletas y vías de desagüe de agua, manteniéndolas libres de elementos que puedan obstruirlas, y revisar elementos susceptibles de ser afectados por el viento.
Alertas y prealertas en Canarias
La inminente llegada de la borrasca Therese en las próximas horas ha obligado al Gobierno Regional a activar la alerta por fenómenos costeros y viento, y la prealerta por lluvias en Canarias, fenómenos que afectarán de forma desigual al Archipiélago.
La formación de la borrasca de gran impacto, al oeste del Archipiélago, empezará a notarse en las Islas desde mañana, con viento intenso de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, un temporal marítimo significativo, de mar combinada con olas de más de cuatro metros y precipitaciones en general moderadas en todas las islas, pudiendo ser localmente persistentes en vertientes norte y oeste.
La previsión apunta a una profundización e intensificación a medida que se acerque a las islas que cruzará de oeste a este.
¿Cuáles serán las zonas más afectadas?
Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias, y en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), declara la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias, la alerta por viento en la provincia occidental y Gran Canaria, y prealerta en Lanzarote y Fuerteventura. A esto se suma la prealerta por lluvias y la prealerta por tormentas en todas las islas.
El mal estado del mar previsto generará en algunas zonas de las islas riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras y el riesgo de inundaciones pluviales también se produce por el paso de un frente frío asociado a la borrasca Therese. Existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces. Por ello, también se declara la prealerta por riesgo de inundaciones pluviales y costeras, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).
¿Y el fin de semana?
De cara al fin de semana, las predicciones meteorológicas apuntan a una continuación de la inestabilidad al permanecer Therese estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve. También se espera que continúen las rachas de viento del oeste muy fuertes en zonas expuestas, además del temporal marítimo.
Esta situación de tiempo adverso podría persistir durante el resto del fin de semana. Por ello, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene una monitorización de la evolución del temporal y se tomarán las medidas que sean necesarias.