Ya es oficial: suspenden la Tenerife Bluetrail 2026 ante el impacto de la borrasca ‘Therese’

La organización de la Tenerife Bluetrail ha confirmado la suspensión definitiva de la edición de este año. La decisión, tomada tras un seguimiento exhaustivo de la borrasca ‘Therese’, responde a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los participantes, voluntarios y equipos de emergencia ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
La alerta por fuertes rachas de viento y la prealerta de lluvias intensas y tormentas en las zonas de cumbre —donde el recorrido alcanza los 3.555 metros de altitud— han sido determinantes. Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el comité organizador ha priorizado la integridad física de las miles de personas implicadas en la prueba.
Seguridad ante un temporal de “gran impacto”
“Estamos siguiendo las instrucciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos”, señala el comunicado oficial emitido tras analizar los últimos partes de la AEMET. La llegada del núcleo de la borrasca en las próximas horas, con riesgo de tormentas y fenómenos costeros, impedía el despliegue logístico y de rescate necesario para una carrera de montaña de esta exigencia.
La organización ha agradecido la comprensión de los corredores y ha anunciado que próximamente se comunicarán los detalles sobre los protocolos a seguir tras esta cancelación por fuerza mayor.