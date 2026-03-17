Récord de borrascas: Therese dejará en Canarias un “gran impacto” de viento, nieve y lluvias

La borrasca Therese, la decimonovena de la actual temporada meteorológica, que comenzó el pasado 1 de septiembre, destaca por su persistencia, pues podría prolongarse hasta el lunes.
Así lo ha señalado a EFE el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, quien ha detallado que para el jueves y el viernes está previsto el paso por las islas de dos frente activos, de oeste a este, con mayor afección en las vertientes oeste y zonas de cumbre.
Las precipitaciones pueden darse en forma de chubascos o tener carácter tormentoso y puede nevar por encima de los 1.800-2.000 metros de altitud, y además se prevé temporal marítimo.
Para el fin de semana se prevé el acercamiento a Canarias del centro de la borrasca Therese, lo que implicará probablemente un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones que pueden ser de moderadas a fuertes.
Entre uno y otro frente, ambos de la misma borrasca, podrían darse periodos en los que no haya activos avisos por lluvias, puntualiza el delegado de la Aemet en Canarias.
Therese reúne las características para ser calificada una borrasca de gran impacto: la activación del nivel naranja por precipitaciones o por viento. En este caso es por viento.
Conforme pasen los días se irán actualizando los avisos. De momento los de lluvia son amarillos, pero podrían cambiar, apunta Suárez, como también que la orografía de las islas provoca que puntualmente algunos umbrales previstos se puedan ver superados.
Desde 2018, cuando se empezaron a nombrar las borrascas, la actual temporada meteorológica, que comenzó el pasado 1 de septiembre, es de récord al encadenar 19, superando las 17 del periodo 2023-2024.
David Suárez advierte de que podría haber más borrascas y que afecten a Canarias, pues recuerda que hace dos años se dieron “dos situaciones complicadas” en marzo y abril, y hubo otra borrasca en junio, a la que bautizaron ‘Óscar’.
La primavera, explica, es una época en la que “la atmósfera es muy activa y el anticiclón de las Azores no está aún reforzado”, lo que da lugar a la bajada del chorro polar y la entrada de borrascas.
“No es descabellado que en primavera pueda haber más borrascas”, advierte.
Por el momento quedan dos nombres, Vitor y Wilma, para completar la lista original acordada por los servicios meteorológicos de los países del grupo suroeste de Europa.
En caso de que el número de fenómenos de este tipo llegara a agotar el repertorio de denominaciones, elaborarían una minilista extra con cinco nombres más, cuyas iniciales irían de la A a la E, con sendos nombres para cada letra del alfabeto.