La Aemet eleva a naranja los avisos en Canarias por la borrasca Therese: peligro importante en Tenerife y La Palma

La situación meteorológica en el Archipiélago se complica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado los niveles de sus avisos ante el recrudecimiento de las condiciones provocadas por el paso de la borrasca Therese.
Lo que inicialmente se preveía como una jornada de avisos amarillos ha derivado en la activación del aviso naranja (peligro importante) en varias zonas de las islas occidentales para este jueves, 19 de marzo.
Peligro importante por vientos de hasta 100 km/h
El endurecimiento de las predicciones de la Aemet afecta especialmente al norte de Tenerife y a gran parte de la isla de La Palma. En estas áreas, se ha activado el aviso naranja por rachas máximas que alcanzarán los 90 kilómetros por hora a partir de las 09:00 horas del jueves.
En Tenerife, la agencia advierte de que en zonas expuestas del Teide el viento de componente suroeste (SW) podrá superar los 100 km/h, afectando también a las medianías del noroeste.
En La Palma, el aviso por peligro importante se concentrará en las cumbres, así como en las medianías y zonas altas del noroeste y sur de la Isla.
Avisos amarillos en el resto del Archipiélago
La borrasca Therese extenderá su influencia con avisos amarillos (peligro bajo) por rachas de hasta 80 km/h en las siguientes zonas:
- Tenerife: Área metropolitana (fachada sur), este, sur y oeste.
- La Gomera y El Hierro: En toda su extensión.
- Gran Canaria: Norte, cumbres, este, sur y oeste.
En las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, la Aemet no descarta que se alcancen puntualmente los 90 km/h en zonas altas expuestas.
La inestabilidad también se reflejará en el mar. La agencia mantiene activos avisos amarillos por fenómenos costeros en el litoral norte de Tenerife, El Hierro y la totalidad de La Palma durante todo el jueves 19 de marzo.
Se prevé una mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros de altura.
¿Cómo estará el tiempo el miércoles?
La actualización de la Aemet supone un incremento del riesgo respecto al de este miércoles 18 de marzo.
Durante dicha jornada, los avisos se mantienen en nivel amarillo con rachas máximas de entre 70 y 80 km/h en puntos de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
La intensificación del viento para el jueves ha obligado a la agencia a elevar el nivel de aviso a naranja en las zonas con mayor exposición al flujo del suroeste.