Primeros efectos de la borrasca Samuel en Canarias: la Aemet activa avisos para el miércoles

Canarias inicia este miércoles, 18 de marzo, una fase de inestabilidad meteorológica por el impacto de la borrasca Samuel. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha activado avisos amarillos en el archipiélago por vientos de hasta 80 kilómetros por hora y fenómenos costeros adversos, en un episodio que los expertos califican de “inusual” por su presión mínima récord para esta latitud en un mes de marzo.
Zonas más afectadas
El viento de componente oeste será el principal protagonista desde las primeras horas del miércoles.
La distribución de los avisos por rachas máximas es la siguiente:
- La Palma (cumbres y este): Aviso activo desde las 06:00 hasta las 23:59 horas. Se esperan rachas de 80 km/h, afectando especialmente a la zona de El Paso, medianías del este y puntos de Fuencaliente.
- Tenerife (norte): El aviso comenzará a las 06:00 horas con rachas de 80 km/h, con mayor incidencia en zonas altas expuestas y medianías.
- Tenerife (este, sur y oeste): La alerta se activa a las 08:00 horas. Las rachas alcanzarán los 80 km/h, con especial atención en Vilaflor y zonas expuestas de las vertientes sur y oeste.
- Gran Canaria (norte y cumbres): El aviso se activará a las 11:00 horas del miércoles. Se esperan rachas de 70 km/h de componente oeste-suroeste, afectando a cumbres y medianías del noroeste.
Olas de 4 metros
A medida que la borrasca se desplace, las condiciones del mar empeorarán al final de la jornada.
La Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en los siguientes puntos:
- Oeste de La Palma: Desde las 19:00 horas.
- Este de La Palma: Desde las 20:00 horas.
- El Hierro: A partir de las 22:00 horas.
En todas estas zonas se espera mar combinada del noroeste con olas que alcanzarán los 4 metros de altura.
Una borrasca de dimensiones poco frecuentes
La borrasca Samuel llega tras el paso de Regina y destaca por su naturaleza de borrasca fría aislada (BFA). Los meteorólogos advierten de que el sistema presenta una presión mínima inusual para esta época del año.
Además del viento y el oleaje, el aire frío en niveles medios de la atmósfera provocará un descenso en la cota de nieve, que volverá a afectar al Teide y a las cumbres de Gran Canaria.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo de chubascos fuertes y posibles desbordamientos de barrancos, dado que la borrasca podría quedar anclada en el Atlántico, favoreciendo la persistencia de las precipitaciones durante los días posteriores.