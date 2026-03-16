Mientras la Península y Baleares disfrutan de una semana marcada por la estabilidad y temperaturas que rozan los 25ºC en ciudades como Bilbao, el escenario en el Archipiélago es radicalmente distinto. La AEMET ha confirmado la llegada de la borrasca Samuel, un sistema que los expertos definen como “muy profundo” y que destaca por una estructura de gran adversidad, poco frecuente para esta época.
Según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, lo que comenzó siendo una DANA en el Atlántico ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una borrasca fría que se situará sobre las Islas a partir de este martes. Este sistema de bajas presiones provocará un giro radical en el tiempo, trayendo fenómenos que pondrán a prueba la capacidad de drenaje y resistencia de las zonas más expuestas.
Un sistema “inusual” con potencial de gran adversidad La principal característica de Samuel es su profundidad. No se trata de un frente pasajero de lluvia débil; la borrasca arrastra una inestabilidad que generará chubascos fuertes, abundantes y acompañados de tormentas y granizo. Esta configuración atmosférica es la que ha llevado a los meteorólogos a vigilar de cerca su evolución, ya que presenta rasgos de intensidad que no se registran con asiduidad en el Archipiélago.
Mientras en puntos de la Península se superarán los 22ºC, en Canarias el desplome térmico será notable, lo que permitirá que la nieve regrese a las cumbres de Tenerife y La Palma, cubriendo de blanco el Teide y los picos palmeros en pleno mes de marzo.
Previsión de acumulados: hasta 150 litros por metro cuadrado El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha puesto cifras al potencial de este temporal. Las previsiones son especialmente llamativas para las islas de mayor relieve: se esperan acumulados semanales que podrían superar los 100-150 l/m² en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Estas precipitaciones afectarán con mayor severidad a las vertientes suroeste y norte, además de las zonas altas.
Además del agua, el viento será un factor de riesgo importante. En las zonas expuestas y en las cumbres, las rachas podrían sobrepasar los 90-100 km/h. Esta situación vendrá acompañada de un temporal marítimo significativo, con olas que podrían superar los seis metros de altura en aguas canarias.
Inestabilidad persistente más allá del jueves A diferencia de otros sistemas atlánticos, la borrasca Samuel tiene un carácter estacionario. El pronóstico de la AEMET indica que las lluvias fuertes seguirán afectando al Archipiélago más allá del jueves, con acumulados que seguirán sumando litros de forma significativa en las islas más montañosas.
“Esta situación de inestabilidad en Canarias probablemente continúe durante los últimos días de la semana”, advierten desde el organismo estatal. Mientras tanto, el resto del país se mantiene pendiente de la posible formación de una nueva borrasca, denominada ‘Therese’, que podría afectar al suroeste peninsular durante el fin de semana. No obstante, hoy por hoy, todas las miradas están puestas en el Archipiélago y en la evolución de Samuel, un sistema cuya profundidad y persistencia marcan una excepción meteorológica en lo que va de año.