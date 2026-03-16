¿Cuándo llega el temporal? Mario Picazo avisa del impacto inminente de la borrasca Samuel en Canarias

El tiempo en las Islas se prepara para un desafío meteorológico de primer nivel. Tras el reciente paso de Regina, los modelos de previsión europeos (ECMWF) confirman la formación de un sistema mucho más potente: la borrasca Samuel en Canarias. El popular meteorólogo Mario Picazo ya ha lanzado una advertencia clara sobre lo que está por venir al Archipiélago en las próximas horas.
¿Cuándo empieza a afectar Samuel a las Islas? Según la previsión, el giro radical se hará notar a partir de este miércoles. Será entonces cuando el viento de componente oeste comience a arreciar, siendo las islas occidentales las primeras en sufrir las consecuencias de este sistema bautizado por el servicio meteorológico de Andorra.
Un fenómeno con registros históricos Lo que hace que Samuel sea diferente a otros temporales es su naturaleza “inusual”. El experto David Campos ha señalado que esta borrasca fría aislada (BFA) presenta una presión mínima récord para esta época y latitud. Además, el área que abarcará entre Azores, Madeira y Canarias es de unas dimensiones poco frecuentes para un mes de marzo.
Vientos huracanados y nieve en las cumbres Mario Picazo ha subrayado que Canarias será la comunidad más afectada por el paso de este frente. “El impacto se notará sobre todo entre el jueves y el sábado”, afirma el experto. Se esperan rachas de viento que superarán fácilmente los 100 kilómetros por hora, especialmente en zonas de cumbre y vertientes expuestas.
La situación marítima también será crítica. Se prevén olas de gran tamaño y condiciones muy peligrosas en el norte de las islas. A esto se le suma la llegada de aire frío en niveles medios de la troposfera, lo que garantiza una nueva caída de la cota de nieve, volviendo a teñir de blanco el Teide y las cumbres de Gran Canaria.
Preocupación por las lluvias intensas La borrasca quedará anclada en el Atlántico, lo que favorecerá la formación de chubascos localmente fuertes y tormentosos. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el posible desbordamiento de barrancos, un fenómeno que ya causó incidencias importantes durante el anterior temporal. Con Samuel, la intensidad de las precipitaciones podría ser mayor debido a la estructura de baja altura geopotencial que presenta el sistema.
El Archipiélago entra así en una fase de vigilancia máxima ante una borrasca que, en palabras de los especialistas, “cambia las reglas” de lo que suele ser habitual al final del invierno en la región.