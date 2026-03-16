Potaje meteorológico este lunes en Canarias: calima, lluvias y viento antes de la llegada de la borrasca ‘Samuel’

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes una jornada marcada por el predominio de los intervalos nubosos en el Archipiélago, con tendencia a cielos más compactos en las vertientes este y sur a partir del mediodía.
En las zonas altas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que no se descarta la presencia de calima ligera en altura y lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el norte y el este de las islas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios generales, con ligeros ascensos en las máximas del nordeste y de las mínimas en las cumbres. Los termómetros se moverán entre los 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, y los 11 grados de mínima previstos en Valverde (El Hierro).
El viento soplará de componente este, de flojo a moderado, con tendencia a debilitarse a partir del mediodía. En las altas cumbres de Tenerife y La Palma, la dirección será del suroeste con intensidad moderada.
En las aguas de Canarias se esperan vientos del nordeste con fuerza 5 a 6, que irán disminuyendo a lo largo del día hasta situarse entre 3 y 4. Se prevé marejada que remitirá a marejadilla, con mar de fondo del norte de entre 2 y 3 metros, bajando posteriormente a 1 o 2 metros.
El tiempo por islas
- Tenerife: Intervalos nubosos más compactos en el este y sur desde el mediodía. Baja probabilidad de lluvia débil en el norte y este. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 16 y una máxima de 22 grados.
- La Palma: Nubosidad más persistente en la vertiente este con baja probabilidad de lluvias ocasionales. Descenso de las mínimas, especialmente en cumbres. Santa Cruz de La Palma registrará entre 13 y 21 grados.
- La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos con posibles lluvias débiles en el norte y este. Vientos moderados de madrugada que tenderán a flojos variables.
- Gran Canaria: Nuboso en el norte y este durante la mañana; poco nuboso o despejado en el resto. Ligero ascenso de las máximas en el interior del norte. Las Palmas de Gran Canaria registrará entre 16 y 20 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: Predominio de cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios. Arrecife oscilará entre los 14 y 21 grados, mientras que Puerto del Rosario lo hará entre los 15 y 20.
Inestabilidad a partir del miércoles por la borrasca ‘Samuel’
El meteorólogo Mario Picazo ha advertido de la formación de una Borrasca Fría Aislada (BFA) frente a las costas de Portugal que condicionará el tiempo en las Islas durante el resto de la semana.
Este sistema, denominado Samuel, se situará entre las Azores, Madeira y Canarias, pudiendo dejar precipitaciones intensas y persistentes.
Según los modelos meteorológicos, el impacto será mayor entre el jueves y el sábado. Se prevén acumulados diarios de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria, pudiendo superar los 150 litros por metro cuadrado en puntos del oeste de La Palma y Tenerife al finalizar la semana.
Asimismo, la entrada de aire frío en altura podría provocar nevadas en las cotas más altas del Teide, con espesores previstos de entre 2 y 3 centímetros hacia el fin de semana.