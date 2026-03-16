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Potaje meteorológico este lunes en Canarias: calima, lluvias y viento antes de la llegada de la borrasca ‘Samuel’

Los modelos meteorológicos advierten de lluvias intensas y nevadas en el Teide esta semana por un sistema de bajas presiones
Potaje meteorológico este lunes en Canarias: calima, lluvias y viento antes de la llegada de la borrasca 'Samuel'
Lluvias en La Laguna, Tenerife. Sergio Méndez
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes una jornada marcada por el predominio de los intervalos nubosos en el Archipiélago, con tendencia a cielos más compactos en las vertientes este y sur a partir del mediodía.

En las zonas altas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que no se descarta la presencia de calima ligera en altura y lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el norte y el este de las islas.

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Las temperaturas experimentarán pocos cambios generales, con ligeros ascensos en las máximas del nordeste y de las mínimas en las cumbres. Los termómetros se moverán entre los 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, y los 11 grados de mínima previstos en Valverde (El Hierro).

El viento soplará de componente este, de flojo a moderado, con tendencia a debilitarse a partir del mediodía. En las altas cumbres de Tenerife y La Palma, la dirección será del suroeste con intensidad moderada.

En las aguas de Canarias se esperan vientos del nordeste con fuerza 5 a 6, que irán disminuyendo a lo largo del día hasta situarse entre 3 y 4. Se prevé marejada que remitirá a marejadilla, con mar de fondo del norte de entre 2 y 3 metros, bajando posteriormente a 1 o 2 metros.

El tiempo por islas

  • Tenerife: Intervalos nubosos más compactos en el este y sur desde el mediodía. Baja probabilidad de lluvia débil en el norte y este. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 16 y una máxima de 22 grados.
  • La Palma: Nubosidad más persistente en la vertiente este con baja probabilidad de lluvias ocasionales. Descenso de las mínimas, especialmente en cumbres. Santa Cruz de La Palma registrará entre 13 y 21 grados.
  • La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos con posibles lluvias débiles en el norte y este. Vientos moderados de madrugada que tenderán a flojos variables.
  • Gran Canaria: Nuboso en el norte y este durante la mañana; poco nuboso o despejado en el resto. Ligero ascenso de las máximas en el interior del norte. Las Palmas de Gran Canaria registrará entre 16 y 20 grados.
  • Lanzarote y Fuerteventura: Predominio de cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios. Arrecife oscilará entre los 14 y 21 grados, mientras que Puerto del Rosario lo hará entre los 15 y 20.

Inestabilidad a partir del miércoles por la borrasca ‘Samuel’

El meteorólogo Mario Picazo ha advertido de la formación de una Borrasca Fría Aislada (BFA) frente a las costas de Portugal que condicionará el tiempo en las Islas durante el resto de la semana.

Este sistema, denominado Samuel, se situará entre las Azores, Madeira y Canarias, pudiendo dejar precipitaciones intensas y persistentes.

Según los modelos meteorológicos, el impacto será mayor entre el jueves y el sábado. Se prevén acumulados diarios de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria, pudiendo superar los 150 litros por metro cuadrado en puntos del oeste de La Palma y Tenerife al finalizar la semana.

Asimismo, la entrada de aire frío en altura podría provocar nevadas en las cotas más altas del Teide, con espesores previstos de entre 2 y 3 centímetros hacia el fin de semana.

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