Mario Picazo confirma la llegada de la borrasca ‘Samuel’: “Canarias será la comunidad más afectada”

El meteorólogo y divulgador científico Mario Picazo ha advertido de la llegada de la borrasca Samuel, un sistema atmosférico que podría dejar lluvias intensas en Canarias durante varios días.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Picazo explicó que la evolución de esta borrasca se ha estado siguiendo durante toda la semana y que el Archipiélago será la comunidad que más note sus efectos.
“Canarias será la comunidad que más note su impacto, sobre todo entre jueves y sábado, aunque también dejará tarjeta de visita en la península”, señaló el meteorólogo.
Una borrasca fría aislada frente a Portugal
Según las previsiones meteorológicas, el tiempo en España estará condicionado por el descuelgue de una enorme borrasca fría aislada (BFA) en el Atlántico, situada frente a las costas de Portugal.
Este sistema quedará anclado entre las Azores, Canarias y Portugal entre el miércoles y el sábado, lo que podría favorecer la formación de chubascos localmente fuertes tanto en la mitad occidental de la Península como en el Archipiélago.
Los modelos meteorológicos sugieren además que, hacia finales de la semana, la baja podría acabar afectando a gran parte del territorio español, con la entrada de bajas presiones y aire frío en niveles medios de la troposfera.
Estáís viendo la evolucion de la que debería ser la borrasca Samuel durante toda esta semana. Canarias será la comunidad que más note su impacto sobre todo ente jueves y sábado aunque tambien dejará tarjeta de visita en la península. Todos los detalles 😄👇… pic.twitter.com/P0cKJOgoYE— Mario Picazo (@picazomario) March 15, 2026
Lluvias durante toda la semana en Canarias
Para Canarias, el escenario apunta a una semana marcada por la inestabilidad, con precipitaciones frecuentes en varias islas.
Las lluvias serían más probables y persistentes en la mitad norte de las islas occidentales, donde se esperan los mayores acumulados.
Los días más adversos podrían ser viernes, sábado y domingo, con registros diarios de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
A partir del viernes, las precipitaciones también podrían intensificarse en La Gomera y El Hierro.
Según los modelos, el acumulado semanal podría superar los 100 litros por metro cuadrado en la mayoría de las Islas, con máximos que podrían rebasar los 150 litros en zonas del oeste de La Palma y Tenerife. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura serían las que registrarían menores cantidades.
☔ Así lloverá en #Canarias durante la próxima semana. La borrasca que se descolgará en el Atlántico podría dejar acumulados de más de 100 l/m2 💦.— Meteored España (@MeteoredES) March 15, 2026
💨 Probablemente también dejará rachas de viento muy intensas: https://t.co/czqLMXQkVp pic.twitter.com/WLDUoCjsKg
Posibles nevadas en el Teide
La situación atmosférica también podría traer nevadas en las cotas más altas del Teide.
Los modelos del Centro Europeo apuntan a espesores de entre 2 y 3 centímetros en los últimos días de la semana en el entorno del Teide, debido a la entrada de aire frío en altura asociada a la borrasca.
Los expertos recomiendan seguir la evolución de este episodio meteorológico, ya que pequeñas variaciones en la posición de la borrasca podrían modificar la intensidad de las lluvias previstas.