La Aemet avisa: Canarias se prepara para la llegada de una nueva borrasca

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrán cielos nubosos en el norte, sin descartar probables lluvias débiles, que podrán abrirse a algunos claros en horas centrales, salvo en el extremo nordeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, los cielos permanecerán poco nubosos.
Las temperaturas sufrirán algún ligero descenso en zonas de interior, sin descartar heladas débiles en zonas de cumbre de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, y podrá ser más intenso de madrugada, con alguna racha ocasional muy fuerte. En cumbres, soplará moderado del nordeste de madrugada, pero irá amainando a viento flojo de dirección variable.
En el norte de Gran Canaria, donde no se descartan lluvias débiles, si bien podrán despejarse en horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, la jornada permanecerá poco nubosa.
Las temperaturas sufrirán algún ligero descenso en el suroeste y los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Fuerteventura y los 14 grados de mínima en la isla de Lanzarote.
El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, y podrá ser más intenso de madrugada con alguna racha ocasional muy fuerte. En cumbres, el viento soplará flojo de dirección variable.