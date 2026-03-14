El tiempo en Canarias hoy da un giro radical: calima, heladas y rachas de viento muy fuertes

El Archipiélago se enfrenta hoy a una jornada meteorológica compleja. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en Canarias hoy estará condicionado por un sistema de presiones que intensificará el viento y mantendrá la calima en gran parte de las islas, afectando especialmente a las zonas altas.
Previsión en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En las islas occidentales, los cielos presentarán intervalos nubosos, especialmente en el norte y nordeste, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. La calima será significativa en cumbres y vertientes sur, aunque la visibilidad tenderá a mejorar durante la segunda mitad del día.
Lo más llamativo será el contraste térmico. Mientras las temperaturas máximas inician un ligero descenso, en las cumbres de Tenerife podrían registrarse heladas débiles. Los termómetros se moverán entre los 21 grados de máxima en la capital tinerfeña y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
Situación en Las Palmas: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En la provincia oriental, el escenario es similar. En Gran Canaria, la nubosidad se concentrará en el nordeste, por debajo de los 1.200 metros, con una baja probabilidad de precipitaciones. En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán mayoritariamente despejados, salvo por nubes bajas a primeras y últimas horas.
La calima ligera también hará acto de presencia en estas islas, remitiendo por la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 17 de mínima, con un ambiente fresco marcado por el viento.
Rachas de viento muy fuertes
El gran protagonista del día será el viento del nordeste. La Aemet advierte de rachas muy fuertes en:
- Vertientes sureste y extremo oeste de las islas.
- Zonas bajas y medianías especialmente expuestas al flujo del alisio.
- Vertiente sur de las islas orientales durante la madrugada.
En las cumbres, el viento soplará con menor intensidad, de componente este. Esta situación de viento fuerte recomienda extremar las precauciones en zonas de costa y medianías, ante la posibilidad de desprendimientos o incidencias con el mobiliario urbano.