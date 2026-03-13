La previsión meteorológica para Canarias de cara al fin de semana confirma un escenario marcado por el viento, la calima y el oleaje, con varios avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activos en distintas islas entre este viernes, 13 de marzo de 2026, y el domingo 15. El Gobierno de Canarias mantiene además prealertas por viento y fenómenos costeros.
La situación meteorológica estará dominada por vientos del nordeste con intervalos fuertes, presencia de polvo en suspensión y mar alterada, lo que ha motivado avisos en diferentes islas durante los próximos días.
Viernes con viento fuerte, calima y mala mar
Durante este viernes 13 de marzo, la Aemet mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria, debido al estado del mar.
Además, también se activan avisos amarillos por viento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en vertientes orientadas al sur y oeste de las islas montañosas.
La previsión indica intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
La calima será otro de los protagonistas de la jornada. Según la Aemet, el polvo en suspensión será más notable en zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes sur de las islas montañosas.
Las temperaturas se mantendrán estables o con ligero ascenso de las máximas, especialmente en zonas orientadas al suroeste. El viento soplará moderado del nordeste en costas, con mayor intensidad en medianías y cumbres.
Sábado con avisos en Canarias por viento y mar
El sábado 14 de marzo será previsiblemente la jornada más adversa del fin de semana. Ese día se mantendrán los avisos amarillos por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, mientras que los avisos por viento se amplían también a Gran Canaria, además de mantenerse en la provincia occidental.
La Aemet prevé rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, impulsadas por un viento moderado a fuerte del nordeste.
El cielo se presentará con intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles, más probables en el nordeste de La Palma.
También se mantendrá la calima, con presencia de polvo en suspensión sobre todo en altura en Lanzarote y Fuerteventura y en cumbres de las islas montañosas, aunque se espera que remita durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en las islas orientales, mientras que en el resto podrán experimentar ligeros descensos en las máximas.
Domingo con mejora progresiva
La situación meteorológica comenzará a mejorar el domingo 15 de marzo, aunque aún se mantendrá un aviso amarillo por fenómenos costeros en Tenerife.
El viento seguirá soplando moderado del nordeste, con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.
En cuanto al cielo, predominarán los intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, con lluvias débiles ocasionales, que podrían ser más persistentes en el nordeste de La Palma.
En Lanzarote y Fuerteventura también se esperan cielos nubosos, aunque con baja probabilidad de precipitaciones débiles, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos en la mayor parte de Canarias.