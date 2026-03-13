Canarias bajo la calima: la Aemet avisa de un fin de semana sofocante

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos poco nubosos e intervalos en el norte y noroeste a últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé la presencia de calima, con concentraciones más significativas en cumbres y vertientes sur.
Las temperaturas máximas sufrirán de un ligero a un moderado ascenso, que podría ser notable en la vertiente suroeste y en medianías del norte. Respecto a las mínimas, sufrirán pocos cambios en general. No se descartan heladas débiles en cumbres de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del noreste en zonas bajas, y será fuerte y de componente este en medianías y cumbres durante la primera mitad del día, cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal de Tenerife, pudiendo extenderse ladera abajo de la fachada noroeste.
Por la tarde, el viento podrá aumentar a fuerte en zonas bajas, cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo noroeste y vertiente sureste, afectando especialmente en el litoral.
En Gran Canaria, con intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700 a 800 metros de altitud a últimas horas. También se espera calima con concentraciones más significativas en cumbres y vertientes sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos despejados y se prevé calima, con las concentraciones más significativas en zonas altas.
Las temperaturas, por su parte, en las mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso; mientras que las máximas irán en ligero a moderado ascenso, pudiendo ser notable en la vertiente suroeste. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 15 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará moderado al noreste en zonas bajas, fuerte y de componente este en medianías y cumbres durante la primera mitad del día, cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sur y noroeste.
Se prevé que al final del día aumente a fuerte en zonas bajas, cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral sureste y extremo oeste, sin descartar que se extiendan a medianías.