Buscan a Albóndiga, un lobo herreño desaparecido en Arafo: necesita medicación urgente

La familia de Albóndiga, un lobo herreño, ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al perro, que desapareció la madrugada del pasado 23 de marzo en el municipio de Arafo, Tenerife.
La situación es de extrema gravedad, ya que el perro padece epilepsia y necesita la administración de medicación para controlar su salud.
Según han detallado sus propietarios, el rastro de Albóndiga se perdió a primera hora de la mañana. El animal se escapó de su vivienda a las 05:40 horas. Escasos minutos después, entre las 05:49 y las 05:56 horas, fue visto en la finca de un vecino de la zona.
La última confirmación visual fiable sitúa al perro a las 06:20 horas, cuando fue avistado bajando en dirección al instituto de Arafo. Desde ese momento, la búsqueda se ha extendido por el monte y las zonas agrícolas colindantes.
Posibles avistamientos en El Escobonal y Fasnia
Aunque los primeros avisos se centraron en las inmediaciones del casco de Arafo, las últimas informaciones apuntan a un posible desplazamiento del animal hacia el sur de la Isla. Se ha reportado un avistamiento sin confirmar en la zona de El Escobonal, con dirección aparente hacia Fasnia.
Debido a que este último reporte no cuenta con respaldo gráfico, los dueños han hecho un llamamiento para obtener pruebas fotográficas o vídeos que permitan validar si se trata efectivamente de Albóndiga antes de desplazar los recursos de búsqueda hacia esa área.
Características y comportamiento de Albóndiga
Albóndiga es un ejemplar de lobo herreño, una raza autóctona de gran resistencia pero, en este caso particular, el animal presenta un carácter muy asustadizo y receloso con los extraños.
Es importante destacar que el perro va sin collar en estos momentos, lo que puede dificultar su identificación visual a distancia.
Debido a su condición médica (epilepsia) y a su temperamento asustadizo, los propietarios han emitido una serie de recomendaciones para cualquier persona que crea haberlo visto:
- No perseguir al animal: El intento de captura podría provocar que el perro huya hacia zonas de mayor peligro o difícil acceso.
- Documentar el avistamiento: Si es posible, realizar una fotografía o vídeo desde la distancia.
- Aviso inmediato: Contactar urgentemente con los teléfonos habilitados.
Contacto para avisos
La familia ha habilitado dos líneas telefónicas para recibir cualquier información que pueda dar con el paradero de Albóndiga: 652 38 49 62 y 644 80 15 68.
Ruegan la máxima difusión en redes sociales y entre los vecinos de los municipios de Arafo, Güímar y Fasnia para facilitar el pronto regreso del animal a su hogar y la reanudación de su tratamiento médico.