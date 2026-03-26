Buscan a Jonatan, desaparecido en Canarias desde el lunes

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a un varón que desapareció el pasado lunes, 23 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de Jonatan G. R., de 34 años, que mide 1,65 metros, tiene los ojos marrones y el pelo de color negro.
Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del hombre desaparecido.
⚠️🚹DESAPARECIDO🚹⚠️— CNDES (@cndes_oficial) March 25, 2026
Edad 34 años
🧐Última localización #Palmasdegrancanaria.
Ayúdanos➡️comparte📲
Si crees haberlo visto📩https://t.co/zLbf4hwBPn
☎️091 @policia@cndes_oficial #adulto #desaparecido #Laspalmas pic.twitter.com/UvK9rZmY3o
Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.