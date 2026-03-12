Cambio radical en Canarias: la Aemet despide al frío para dar paso a la calima

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles, sobre todo en el nordeste y durante la primera mitad de la jornada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cumbres, los cielos permanecerán poco nubosos, mientras que en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos, con cielos que tenderán a despejarse en la segunda mitad del día en general.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas podrán sufrir de un ligero a moderado ascenso en zonas altas. No se descartan heladas débiles en cumbres de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Tenerife y los 10 de mínima en El Hierro.
Respecto al viento, soplará el alisio, moderado, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste de madrugada, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes. Esta situación tenderá a amainar por la tarde, cuando gire a componente norte.
En cumbres centrales, el viento girará a componente este flojo tras el mediodía, aumentando a fuerte a últimas horas. En costas del oeste, por su parte, predominarán las brisas.
En el norte de Gran Canaria con probables lluvias débiles, principalmente en medianías y durante la primera mitad del día, tendiendo a la apertura de algunos claros en costas por la tarde.
Por su parte, en el resto de zonas se prevén intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso en la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir del mediodía y con probabilidad de una calima ligera a partir de la tarde, principalmente en altura.
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas en ligero a moderado ascenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste a primeras horas, que disminuirá a moderado por la mañana y girará a componente este moderado en zonas altas. Brisas en costas suroeste.