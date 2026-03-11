Canarias bajo el paraguas: la Aemet prevé lluvias y heladas para este miércoles

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles localmente moderadas, en especial en el noreste, donde podrán ser persistentes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, se prevén intervalos nubosos, con un predominio de los cielos nubosos en el oeste.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Además, podrán registrarse heladas débiles en cumbres centrales de la isla de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 19 grados de máxima en Tenerife y los 10 de mínima en la isla de El Hierro.
Respecto al viento, soplará el alisio, de moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste. Podrán ser más frecuentes e intensas de madrugada y en horas centrales. En el oeste, predominarán las brisas.
En el norte de Gran Canaria con lluvias débiles localmente moderadas, en especial en medianías durante la primera mitad del día y la tarde, cuando pueden ser localmente persistentes; existiendo intervalos nubosos en el sur con tendencia a poco nuboso al final del día.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 15 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste. Las rachas serán más frecuentes e intensas a primeras horas y durante la segunda mitad del día. Brisas en costas suroeste.