La Aemet lo confirma: las lluvias en Canarias se disparan un 122% más este invierno

En cuanto a las temperaturas, el invierno ha tenido una media de 15,4ºC
Canarias ha registrado un invierno meteorológico (del 1 de diciembre al 28 de febrero) que ha tenido un carácter normal aunque húmedo al registrar unas lluvias que han estado un 122% por encima de lo habitual.

Así lo ha dicho este martes el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, durante una rueda de prensa para presentar el balance climático del invierno y la predicción estacional para la primavera en el archipiélago.

En cuanto a las temperaturas, el invierno ha tenido una media de 15,4ºC, un valor calificado de normal pero una ligera anomalía de +0,2ºC que lo convierte en 22º invierno más cálido del registro 1991-2020.

Por provincias, en Las Palmas la temperatura media ha sido de 16,6ºC (+0,1ºC respecto a la media) y en Santa Cruz de Tenerife ha estado en 13,9ºC (+0,2ºC).

Respecto a las precipitaciones, el invierno ha tenido un carácter húmedo y, en promedio, ha llovido 159 mm en todo el archipiélago, dato que está un 122% por encima de lo normal y que es el 23º más húmedo. Aquí, en Las Palmas las lluvias fueron de 134,3 mm y en Santa Cruz de Tenerife de 168 mm.

