Bufanda y paraguas en Canarias: la Aemet activa los avisos por lluvias, viento y heladas

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La Aemet lo confirma: la borrasca Regina llega a Canarias con lluvias intensas, olas de 7 metros y rachas de 90 km/h
La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste, y de poco nubosos en el sureste, más probables lluvias débiles, en especial en el noreste a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales, y los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Tenerife y los 10 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

En el norte de Gran Canaria, donde se prevén lluvias débiles, en especial a primeras horas, y con cielos poco nubosos en el sur.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto al viento, soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste por la tarde, predominando las brisas en costas suroeste.

