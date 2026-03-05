Alerta en Canarias por el “latigazo” de la borrasca Regina: olas de hasta 6 metros y calima este jueves

La jornada de este jueves, 5 de marzo de 2026, llega a Canarias marcada por la estabilidad relativa en el cielo, pero con mal estado del mar que mantiene activa una alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago tras el paso de la borrasca Regina, según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Gobierno de Canarias.
Aunque no hay avisos meteorológicos activos de la Aemet, la situación marítima continúa siendo adversa en varias zonas del litoral.
La previsión del tiempo hoy en Canarias
Según la Aemet, este jueves predominarán intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, donde existe baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas.
En el norte del resto de Islas, los cielos estarán nubosos, con precipitaciones ocasionales, en general débiles, aunque podrían ser localmente moderadas durante la noche.
En el resto del Archipiélago se esperan intervalos de nubes, con alguna apertura de claros, especialmente en el sur, donde la probabilidad de lluvia será menor.
La agencia meteorológica también señala que no se descarta calima ligera en las Islas más orientales durante la primera mitad del día.
En cuanto a las temperaturas, se prevén pocos cambios en las máximas, mientras que las mínimas subirán ligeramente en zonas del interior. En cumbres de Tenerife podrían registrarse heladas débiles.
Las temperaturas previstas en las capitales serán:
- Santa Cruz de Tenerife: entre 15 y 21 grados
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 16 y 19 grados
El viento soplará moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de cumbre durante la tarde.
Continúa la alerta por fenómenos costeros en Canarias
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La decisión se adoptó tras analizar la información de la Aemet y otras fuentes disponibles.
Según el comunicado oficial, continúa el mal estado del mar, con oleaje combinado del norte o noroeste que puede alcanzar los 5 a 6 metros de altura, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.
Además, se espera viento del noroeste con rachas de hasta fuerza 7 (entre 50 y 61 kilómetros por hora), lo que provocará mar gruesa o fuerte marejada.
El fenómeno afectará principalmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste, mientras que las zonas orientadas al este tendrán un impacto menor.
El periodo del oleaje oscilará entre los 10 y los 12 segundos, con coeficiente de mareas elevado, lo que puede aumentar el impacto del mar en el litoral.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución en la costa, evitar acercarse a zonas de rompiente y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.