La borrasca Regina en Tenerife: nieve en el Teide, rachas de 100 km/h y aviso por olas gigantes

La borrasca Regina marca este martes, 3 de marzo, la situación meteorológica en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones, viento intenso y descenso de temperaturas, mientras el Gobierno autonómico mantiene activada la alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.
Las precipitaciones afectarán principalmente al norte de las Islas de mayor relieve y podrán ser en forma de chubascos.
En cumbres de Tenerife ya está nevando por encima de los 1.700-1.800 metros, tal y como estaba previsto.
Lluvias, nieve y viento por la borrasca Regina
Según la Aemet, habrá intervalos nubosos a cielo nuboso con precipitaciones débiles a moderadas en el norte de las Islas de mayor relieve, especialmente en las más orientales. No se descarta que puedan ir acompañadas de alguna tormenta aislada.
La nieve aparecerá en Tenerife a partir de los 1.700-1.800 metros y, con baja probabilidad, en La Palma y Gran Canaria.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Las máximas bajarán de forma ligera a moderada, con un descenso más acusado en medianías y zonas altas. Se prevén heladas débiles a moderadas en cumbres de Tenerife y débiles en La Palma.
El viento soplará moderado a fuerte de componente norte. Se esperan rachas muy fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes nordeste y suroeste de las Islas montañosas y en el extremo suroeste de Tenerife. En cumbres de Tenerife y La Palma las rachas podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora de forma local.
En cuanto a temperaturas máximas y mínimas en las capitales provinciales, en Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre los 16 y 19 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre los 16 y 20 grados.
Alerta por fenómenos costeros en Canarias
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la Comunidad Autónoma desde las 20.00 horas del lunes 2 de marzo.
La decisión se adopta en base a la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Se prevé mal estado del mar con oleaje de mar combinada del norte o noroeste que podrá alcanzar entre los 5 y 6 metros, y hasta 6-7 metros en Lanzarote y Fuerteventura. El viento del noreste fuerza 7 (50-61 km/h) generará marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa.
Las zonas más afectadas serán las costas más expuestas al oleaje del norte y oeste. También se verán afectadas las costas orientadas al este de Lanzarote y Fuerteventura, así como el sureste del resto de las Islas.
El periodo de oleaje se sitúa entre los 10 y 12 segundos, con coeficiente de mareas muy alto durante este lunes (94) y martes y miércoles (99).
Desde la Dirección General de Emergencias se insta a la población a seguir las recomendaciones de autoprotección y, en caso de emergencia, llamar al 112.