El Gobierno de Canarias activa dos nuevas prealertas por la borrasca Regina y avisa de nieve en las próximas 24 horas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado dos nuevas situaciones de prealerta en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Estas medidas responden al avance de la borrasca Regina, que dejará sentir sus efectos con especial intensidad en las cumbres y vertientes expuestas desde este lunes.
Prealerta por viento
Desde las 20:00 horas de hoy lunes, toda la comunidad utónoma permanece en prealerta por vientos del norte y noroeste.
- Rachas generales: Se alcanzarán y superarán los 70-80 km/h.
- Rachas máximas de 90 km/h: Se esperan de forma puntual en Lanzarote, La Graciosa y zonas altas de las islas occidentales.
- Zonas afectadas: En Tenerife, el viento castigará zonas altas, medianías y puntos bajos del extremo suroeste. En Gran Canaria, la afección será mayor en las cumbres y las vertientes este, noreste y oeste.
Prealerta por nevadas
A partir de las 00:00 horas de este martes, se activa la prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.
- Cota de nieve: Se esperan precipitaciones en forma de nieve, aguanieve o graupel a partir de los 1.700-1.800 metros.
- Acumulados: En Tenerife, la nieve podría alcanzar los 2 centímetros en 24 horas.
- Alcance: Mientras que en Tenerife la probabilidad es alta, en las cumbres de La Palma y Gran Canaria (por encima de los 1.800 metros) la probabilidad de precipitación en forma de nieve es baja.
Consejos de autoprotección
Ante la llegada de este temporal, las autoridades instan a la población a seguir estrictamente las siguientes medidas de prevención:
Ante la nieve y el hielo:
- Evite subir a la cumbre: No acuda a zonas nevadas sin consultar el estado de las carreteras. Se recomienda evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.
- Equipamiento: Si debe usar el coche, lleve cadenas, el depósito lleno y ropa de abrigo.
- Placas de hielo: Extreme la precaución en zonas de umbría, donde la formación de hielo es más probable.
Ante los vientos fuertes:
- En la vivienda: Cierre y asegure puertas y ventanas. Retire de balcones y azoteas macetas u objetos que puedan caer a la vía pública.
- En el exterior: Aléjese de muros, casas viejas, andamios, vallas publicitarias y mobiliario urbano que pueda ser arrastrado. Evite caminar por zonas arboladas.
- En la costa: No acceda a espigones o paseos marítimos donde rompan las olas con fuerza. Aléjese de la base de acantilados por riesgo de caída de piedras.
En caso de emergencia, contacte inmediatamente con el 1-1-2. Para información general, utilice el teléfono 0-12.