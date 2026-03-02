La Aemet lo confirma: la borrasca Regina llega a Canarias con lluvias intensas, olas de 7 metros y rachas de 90 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este lunes de la formación de la baja fría aislada Regina, situada actualmente en el golfo de Cádiz. Esta perturbación se desplazará hacia el sur este martes, generando un pasillo de vientos del este y sudeste cargados de humedad y polvo en suspensión.
En el caso específico de Canarias, tal y como ha comunicado el organismo público, el archipiélago se verá afectado por la influencia de Regina desde la tarde de este lunes hasta el miércoles.
Se espera la presencia de viento del norte con rachas muy fuertes en todas las islas, acompañadas de precipitaciones intensas y persistentes, con mayor incidencia en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.
Avisos de la Aemet
La agencia ha activado este lunes diversos avisos por fenómenos adversos que se extenderán, al menos, hasta el miércoles:
- Viento: Rachas máximas de 70 a 80 km/h en prácticamente todo el archipiélago. En Lanzarote, La Graciosa y cumbres de Tenerife se podrían alcanzar puntualmente los 90 km/h.
- Fenómenos Costeros: Aviso por viento de fuerza 7 (50-61 km/h) y mar combinada del norte o noroeste aumentando de 4 a 5 metros el martes. El miércoles, el aviso sube a Nivel Naranja (Riesgo Importante) en Lanzarote y Fuerteventura por olas de 5 a 6 metros, ocasionalmente de 7 metros.
- Nevadas: Aviso amarillo para el norte de Tenerife este martes. Se prevé una acumulación de 2 cm de nieve con una cota situada entre los 1.700 y 1.800 metros.
Alertas del Gobierno de Canarias
La Dirección General de Emergencias, en aplicación del PEFMA, ha dictaminado las siguientes situaciones a partir de las 20:00 horas de este lunes:
- Situación de alerta por fenómenos costeros: Afecta a toda la comunidad autónoma. Se espera mar combinada de 5 a 6 metros (hasta 7 m en islas orientales). Se advierte de un coeficiente de mareas muy alto (99) para el miércoles.
- Pleamares martes 3: 00:45 – 01:20 h y 13:10 – 13:40 h.
- Situación de prealerta por viento: Vientos del norte y noroeste con rachas que superarán los 80 km/h de forma general y los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas.
El tiempo este martes
Los cielos nubosos predominarán en las islas con descenso de las temperaturas (máximas de 18°C en las capitales).
- Tenerife y La Palma: Precipitaciones débiles a moderadas, más persistentes en el norte. Nieve por encima de 1.800-2.000 metros y heladas en cumbres. Rachas de 90 km/h en la dorsal y zonas altas.
- Gran Canaria: Lluvias en el norte e interior. Probabilidad de nieve por encima de los 1.800 metros. Rachas muy fuertes en vertientes este y oeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos nubosos con chubascos ocasionales y rachas de viento de componente noroeste muy fuertes, especialmente al final del día.
- La Gomera y El Hierro: Lluvias moderadas en el norte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.