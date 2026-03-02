Alerta en las costas de Canarias: Emergencias advierte de olas de 7 metros y mareas preocupantes

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha procedido a la actualización de la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el ámbito territorial de la comunidad autónoma a partir de la 20:00 horas de este lunes, 2 de marzo.
Según la última resolución, basada en las predicciones de la AEMET y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el archipiélago se prepara para una jornada de condiciones marítimas extremas.
El mal estado del mar persistirá con especial intensidad, registrándose oleaje de mar combinada del norte o noroeste que alcanzará los 5 y 6 metros, pudiendo llegar de forma ocasional a los 7 metros en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Vientos de fuerza 7 y mareas vivas
La situación meteorológica vendrá acompañada de viento del noroeste de fuerza 7, con velocidades que oscilarán entre los 50 y 61 km/h. Esta circunstancia provocará que la marejada aumente rápidamente a fuerte marejada o gruesa, afectando con mayor severidad a las costas expuestas al norte y al oeste.
Uno de los datos más preocupantes para las autoridades es el coeficiente de mareas, que se sitúa en niveles muy altos: 94 para este lunes y alcanzando un pico de 99 entre el martes y el miércoles.
Se recomienda especial precaución durante las pleamares, previstas para este martes día 3 entre las 00:45 y las 01:20 horas, y nuevamente entre las 13:10 y las 13:40 horas.
Recomendaciones clave para la población
Ante el riesgo inminente de inundaciones costeras y golpes de mar, Emergencias ha emitido un decálogo de autoprotección:
- Evite el litoral: No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a tomar fotografías cerca de donde rompen las olas.
- Asegure su vivienda: Proteja los accesos ante la posible invasión del agua del mar.
- Actividades prohibidas: Queda desaconsejada la pesca, el baño en playas con bandera roja y cualquier práctica deportiva náutica en las zonas afectadas.
- Vehículos: No circule por carreteras cercanas a la línea de playa.
Instrucciones a los municipios
Los ayuntamientos han sido instados a balizar las zonas inundables, controlar los paseos marítimos y, de ser necesario, proceder al desalojo de playas e impedir el baño. El sistema de comunicación principal para los servicios de rescate será la red TETRA RESCAN, manteniéndose el 1-1-2 como teléfono de emergencias y el 0-12 para información.
Las zonas menos expuestas, aunque no exentas de vigilancia, serán las orientaciones este de las islas orientales y el sureste del resto del archipiélago.