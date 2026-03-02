La borrasca Regina llega a Canarias: Vicky Palma avisa de una “semana de paraguas”

“Estamos una semana en la que es mejor tener el paraguas a mano”. Con esa frase, la meteoróloga de Televisión Canaria (RTVC) Vicky Palma resume el escenario que deja la borrasca Regina sobre el Archipiélago.
Según su valoración, las primeras precipitaciones pueden llegar “a lo largo de esta tarde-noche”, sobre todo en el norte de las Islas, y avisa de que habrá lluvias varias jornadas, más destacables en medianías del norte o nordeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
Dónde se notará más la lluvia esta semana
El patrón apunta al norte y nordeste de las Islas de mayor relieve como las zonas con más papeletas para acumular precipitaciones, especialmente en medianías. En las orientales, el episodio también puede dejar lluvias en distintos momentos.
Martes, 3 de marzo: lluvia, bajada de máximas y viento con rachas fuertes
Para este martes 3, la previsión de Aemet habla de intervalos nubosos a nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, sobre todo en las Islas más orientales y en el norte de las de mayor relieve.
- Nieve: las precipitaciones podrán ser en forma de nieve por encima de 1800-2000 metros.
- Temperaturas: mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero a moderado descenso, más apreciable en medianías y zonas altas.
- Heladas: débiles en cumbres de Tenerife y La Palma.
- Viento: de componente norte, con tramos moderados a fuertes, y rachas localmente muy fuertes de madrugada y a partir de la tarde, especialmente en Islas orientales y en cumbres y vertientes nordeste y suroeste de las Islas de mayor relieve.
Temperaturas en capitales (martes 3):
- Las Palmas de Gran Canaria: 15 / 18
- Santa Cruz de Tenerife: 14 / 18
Miércoles, 4 de marzo: chubascos y subida de temperaturas, con el viento aflojando con el día
De cara al miércoles 4, se mantienen los intervalos nubosos a nuboso y las precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las Islas orientales y en el norte de las centrales, donde podrán caer en forma de chubascos. En el resto, serán más ocasionales.
- Nieve: baja probabilidad en cumbres de Tenerife y La Palma a primeras horas.
- Temperaturas: mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado ascenso, sobre todo en medianías y zonas altas.
- Viento: del noroeste moderado a fuerte de madrugada, con posibles rachas muy fuertes al inicio (también en Lanzarote y Fuerteventura). Con el paso de las horas irá girando y disminuyendo a norte moderado.
Temperaturas en capitales (miércoles 4):
- Las Palmas de Gran Canaria: 15 / 19
- Santa Cruz de Tenerife: 15 / 20
Lo más importante si tienes planes
Con Regina, el mensaje es claro: paraguas a mano y atención al viento en zonas expuestas, sobre todo en orientales y en cumbres. Si además tienes desplazamientos por medianías del norte, toca seguir la evolución porque es donde se espera lo más destacable del episodio, tal y como ha señalado Vicky Palma.