Cambio de tiempo radical en Canarias: la Aemet mantiene 2 avisos por fenómenos adversos este lunes

La previsión meteorológica en Canarias para este lunes, 2 de marzo, estará marcada por un empeoramiento progresivo del tiempo a lo largo de la jornada, con especial incidencia del viento en las islas orientales y zonas altas del Archipiélago y por oleaje en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos amarillos por dichos fenómenos adversos.
Según la previsión de la Aemet, el día comenzará con intervalos nubosos en general, aunque se espera que el cielo tienda a cubrirse durante la tarde. Será entonces cuando puedan registrarse lluvias débiles a moderadas, principalmente en el norte de las islas de mayor relieve y también en Lanzarote y Fuerteventura a últimas horas.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas podrían experimentar un ligero a moderado ascenso en el norte e interior de las islas montañosas, con pocos cambios en el resto del territorio.
El viento, otro de los ‘protagonistas’ del día en Canarias
El viento será otro de los protagonistas del día. Soplará de componente noroeste con intensidad moderada, aunque tenderá a arreciar por la tarde hasta alcanzar intervalos de fuerte en zonas expuestas, especialmente en:
- Las islas más orientales
- Cumbres de las islas de mayor relieve
- Vertientes este y oeste
En estas áreas no se descartan rachas localmente muy fuertes durante las últimas horas del día, lo que podría complicar la situación en carreteras de montaña o zonas abiertas.
En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre los 15 °C de mínima en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y máximas que podrían alcanzar los 20 °C y 21 °C, respectivamente.
En definitiva, el inicio de semana en las Islas vendrá acompañado de más nubosidad, posibles precipitaciones y un repunte del viento, en una jornada que irá de menos a más en cuanto a inestabilidad atmosférica.