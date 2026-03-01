La Aemet avisa: llega ‘Regina’, la borrasca de “gran impacto” que traerá lluvias abundantes a Canarias

No hay tregua para el tiempo en las Islas. Apenas unas horas después de desactivarse la alerta por viento que dejó rachas de casi 100 km/h este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la formación de ‘Regina’. Se trata de una borrasca de “gran impacto” que marcará el inicio de la semana con lluvias abundantes, viento y un nuevo temporal marítimo en el Archipiélago.
Un nombre que iguala un récord histórico
Regina no es una borrasca cualquiera. Ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) y se convierte en la decimoséptima borrasca de la temporada 2025/2026.
Con este nombramiento, España iguala el récord histórico de sistemas de gran impacto en una sola temporada, igualando a la 2023/24, aunque con una diferencia notable: esta vez el récord se alcanza en marzo, mientras que el año pasado no se llegó a esa cifra hasta mediados de abril.
🌀 Nueva borrasca con gran impacto: Regina.— AEMET (@AEMET_Esp) March 1, 2026
➡️ Nombrada por nuestros colegas del @ipma_pt, provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Peninsula.
➡️ También dará lugar a rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo. pic.twitter.com/iDvWd23JjX
¿Cómo afectará Regina a Canarias?
Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, la borrasca se moverá por el norte de África, inestabilizando la atmósfera en todo el suroeste de Europa. En Canarias, el impacto se traducirá en:
- Lluvias abundantes: se esperan acumulados importantes en gran parte de las islas, especialmente en las vertientes orientadas al norte y zonas de medianías.
- Viento intenso: aunque la alerta anterior ha finalizado, Regina volverá a traer rachas muy fuertes de componente húmedo.
- Temporal marítimo: se prevé una situación complicada en las costas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve.
La formación de una DANA
A la llegada de Regina se le suma la posible formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) al suroeste de la península este lunes. Aunque los meteorólogos aclaran que esta DANA no debería generar lluvias torrenciales por sí misma, su interacción con los vientos húmedos enviados por Regina reforzará la inestabilidad en las Islas durante los próximos días.
El nombramiento de Regina responde a la necesidad de comunicar con mayor efectividad episodios que puedan dar lugar a avisos de nivel naranja o rojo. En este caso, la combinación de precipitaciones intensas y los impactos asociados al viento han sido determinantes para bautizar a este sistema, que ya pone a los servicios de emergencia en situación de vigilancia preventiva.
Las claves de la Borrasca Regina
- Origen: Nombrada por el IPMA (Portugal).
- Récord: 17ª borrasca de la temporada (igualando el máximo histórico).
- Impacto en Canarias: Lluvias persistentes, rachas fuertes y mal estado del mar.
- Tendencia: Inestabilidad durante la primera mitad de la semana.