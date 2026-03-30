De la lluvia al polvo sahariano: la Aemet avisa de cuándo llegará la calima a Canarias

La previsión meteorológica para este lunes indica que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrán intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas dispersas y ocasionales en medianías del nordeste de madrugada, predominando los cielos poco nubosos por el día. En cumbres y resto de vertientes estará poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las mínimas en cumbres centrales y en el nordeste. Existe poca probabilidad de heladas en cumbres centrales del Teide. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de moderado a fuerte, siendo del nordeste en costas y predominando la componente este en medianías y cumbres. Existe probabilidad de rachas localmente muy fuertes en la vertiente sudeste y extremo noroeste. En la costa oeste habrá brisas.
En el norte de Gran Canaria, de madrugada, estará nuboso con baja probabilidad de lloviznas dispersas y ocasionales en medianías, mientras que a primera hora de la mañana habrá intervalos nubosos en zonas bajas, abriéndose amplios claros por el día.
En cumbres y resto de vertientes estará poco nuboso o despejado. Se espera que la calima afecte a zona bajas, medianías y cumbres a partir de la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos poco nuboso o despejados, con calima en altura que se extenderá hasta superficie de manera significativa a partir del mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará en general moderado a fuerte, siendo del nordeste en costas y predominando la componente este en medianías y cumbres. Es probable que se produzcan rachas muy fuertes en cumbres, así como en vertientes del sudeste y noroeste. En costa del suroeste habrá brisas.