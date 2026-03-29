La Aemet confirma cuándo llega la calima a Canarias y a qué islas afectará más

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos ante una jornada marcada por la inestabilidad eólica y la llegada de polvo en suspensión al Archipiélago.
Según la última actualización, este lunes se espera la entrada de calima significativa, especialmente en las islas orientales, junto a rachas de viento muy fuertes que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en puntos específicos de La Palma.
¿Dónde afectará el polvo en suspensión?
El pronóstico detalla que los cielos permanecerán mayoritariamente poco nubosos o despejados, a excepción del norte de las islas de mayor relieve, donde de madrugada se registrarán intervalos nubosos con baja probabilidad de lloviznas dispersas. Sin embargo, el fenómeno meteorológico más relevante será la calima en altura.
En Lanzarote y Fuerteventura, este fenómeno se extenderá a la superficie de manera notable a partir del mediodía. Por la tarde, la calima alcanzará zonas bajas, medianías y cumbres de Gran Canaria, reduciendo la visibilidad de forma progresiva.
Aviso por viento: rachas de hasta 90 km/h
El viento soplará de componente nordeste en las costas y de componente este en medianías y cumbres, con una intensidad de moderada a fuerte. La situación será especialmente delicada en el municipio de El Paso, en La Palma, donde las rachas de viento podrían tocar los 90 km/h durante las primeras horas del día.
Este escenario de rachas muy fuertes también es probable en:
- Vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.
- Zonas de interior de Lanzarote y el sur de Jandía (Fuerteventura).
- Cumbres de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.
Heladas en el Teide
Los termómetros apenas registrarán variaciones respecto a jornadas anteriores, manteniendo una estabilidad generalizada. Sin embargo, la Aemet advierte de ligeros descensos de las mínimas en las cumbres centrales de Tenerife y en el nordeste de la Isla. En este sentido, no se descarta la aparición de heladas en las cumbres centrales del Teide, donde el frío será más persistente.
Las temperaturas máximas alcanzarán los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife. Por contra, la mínima más baja de la jornada se situará en Valverde, con apenas 11 grados.
Peligro en el mar con olas de 3 metros
La situación costera también se verá alterada. Se prevé viento del noreste con fuerza 5 o 6, arreciando a fuerza 6 o 7 a partir de la tarde. Esto provocará un estado de marejada a fuerte marejada, aumentando a mar gruesa en algunas zonas, con mar de fondo del norte que dejará olas de entre uno y tres metros de altura.
Se recomienda precaución en las zonas de costa expuestas al viento del nordeste.