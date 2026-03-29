Activan la prealerta por intensa calima en Canarias: “El cielo se volverá naranja”

Canarias se prepara para un nuevo episodio meteorológico adverso. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado formalmente la situación de prealerta por calima en Canarias para todas las islas del archipiélago. Esta medida entrará en vigor de forma oficial a partir de las 12.00 horas de este lunes, 30 de marzo, ante la llegada inminente de una masa de aire sahariano cargada de partículas.
Calima en Canarias: ¿cuándo y dónde afectará con más fuerza?
La decisión de activar esta prealerta no es casual. Se ha adoptado basándose en la información técnica proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en la aplicación estricta del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Según el Ejecutivo regional, el fenómeno no será superficial, sino que afectará de manera notable a medianías y cumbres de todas las islas.
Las previsiones indican que las concentraciones de polvo en suspensión empezarán a ser “importantes” desde el mediodía de hoy lunes. Sin embargo, lo más preocupante para la visibilidad y la calidad del aire llegará durante la tarde y se prolongará durante todo el martes, 31 de marzo, cuando el manto naranja cubra por completo la totalidad de la comunidad autónoma.
Riesgos asociados al polvo en suspensión
La calima en Canarias no solo supone un problema estético o de limpieza en las viviendas; es, ante todo, un riesgo para la salud pública. Las partículas PM10 presentes en el polvo sahariano pueden penetrar en el sistema respiratorio, provocando molestias a personas con patologías previas.
Por ello, la Dirección General de Emergencias ha instado a la población a seguir los consejos de autoprotección, especialmente en las zonas de mayor altitud donde la densidad del fenómeno podría ser superior.
[Imagen: Un coche cubierto de polvo con el Teide de fondo difuminado por la calima]
¿Qué recomienda Protección Civil ante este aviso?
- Mantener ventanas cerradas: Evite que el polvo entre en contacto con el interior de su hogar.
- Evitar el ejercicio físico al aire libre: La inhalación de partículas durante el esfuerzo puede agravar procesos asmáticos o alérgicos.
- Uso de mascarilla: Recomendado para personas con enfermedades respiratorias crónicas que deban salir a la calle.
- Precaución en carretera: La calima en Canarias reduce drásticamente la visibilidad; encienda las luces y reduzca la velocidad.
Evolución del tiempo en Canarias para las próximas horas
El lunes comenzará con una atmósfera relativamente limpia, pero el cambio será radical a partir del mediodía. El flujo de aire procedente del continente africano arrastrará la calima de este a oeste, afectando primero a Lanzarote y Fuerteventura para terminar envolviendo a las islas occidentales durante la noche.
Se espera que el martes 31 de marzo sea el día de mayor impacto, con cielos totalmente turbios y un ligero ascenso de las temperaturas debido al aire seco. La calima en Canarias es un fenómeno recurrente, pero la intensidad prevista para este final de marzo ha obligado a las autoridades a no bajar la guardia.
Desde Diario de Avisos, recordamos la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y extremar las precauciones si se encuentra en zonas de medianías, donde la calima suele quedar “encajonada” aumentando la sensación de bochorno y falta de aire limpio.