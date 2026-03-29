La situación meteorológica en el Archipiélago se complica. Ha entrado en vigor: el Gobierno activa la prealerta por vientos en Canarias ante la llegada de un fenómeno meteorológico adverso que pondrá a prueba la resistencia de las infraestructuras y la precaución de los ciudadanos. La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional, basándose en las predicciones de la AEMET, ha tomado esta decisión en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PFMA).
Zonas afectadas por la prealerta vientos Canarias
La prealerta vientos Canarias ha comenzado a las 06:00 horas de este domingo, 29 de marzo, afectando de manera directa a las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. En concreto, el aviso se concentra en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Se espera un viento del nordeste fuerte y, sobre todo, muy persistente, con rachas que tienen una alta probabilidad de alcanzar o incluso superar los 80 kilómetros por hora.
|Isla
|Zonas de Mayor Riesgo
|Tenerife
|Vertiente sureste, sotavento de El Teide y cumbres de Las Cañadas.
|Gran Canaria
|Cumbres y zonas altas del noroeste y sureste.
|La Palma
|Cumbres, municipio de El Paso y vertientes SE y W-NW.
|El Hierro
|Zonas altas y vertientes sureste y oeste-noroeste.
|La Gomera
|Cumbres y vertientes sureste y oeste-noroeste.
Detalles del aviso: ¿dónde soplará con más fuerza?
Según detalla la nota de prensa del Ejecutivo regional, el viento no golpeará por igual en todo el territorio. En la isla de Tenerife, la prealerta vientos Canarias pone el foco en toda la vertiente sureste, pero también existe una especial preocupación por el sector a sotavento de El Teide, concretamente en las cumbres del oeste de Las Cañadas, donde las rachas pueden ser erráticas y muy violentas.
En Gran Canaria, la intensidad se sentirá con mayor vigor en las cumbres y zonas elevadas de los cuadrantes noroeste y sureste. Por su parte, en las islas verdes como La Palma, el viento afectará con severidad al municipio de El Paso y a las zonas de cumbre, mientras que en La Gomera y El Hierro, la orografía jugará un papel fundamental en la aceleración de las masas de aire en las vertientes expuestas al flujo del nordeste.
Consejos de autoprotección ante el viento fuerte
Ante la activación de la prealerta vientos Canarias, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir estrictamente los consejos de autoprotección. Se recomienda asegurar puertas y ventanas, así como retirar de balcones y azoteas cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, como macetas, toldos o muebles de exterior.
Asimismo, se aconseja evitar los desplazamientos por carretera en las zonas de cumbre si no es estrictamente necesario y alejarse de zonas costeras donde el viento pueda generar un fuerte oleaje. La seguridad ciudadana depende en gran medida de la responsabilidad individual ante estos fenómenos meteorológicos que, aunque comunes en las Islas, pueden generar situaciones de peligro real por desprendimientos o caída de ramas.
La situación se mantendrá bajo vigilancia constante por parte de la Dirección General de Emergencias, que no descarta actualizar el nivel de alerta si las condiciones de la AEMET así lo requirieran durante las próximas horas.