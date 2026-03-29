El tiempo en Canarias para este domingo, 29 de marzo, se presenta bajo una atmósfera de contrastes marcados que obligará a los ciudadanos a no guardar el abrigo en ciertas zonas, mientras que en otras el sol será el protagonista. Según los últimos datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago vivirá una jornada marcada por la nubosidad en el norte y un incremento significativo de la fuerza del viento a medida que avance el día.
Avisos por rachas muy fuertes de viento en Canarias
El factor meteorológico más destacado de este domingo será, sin duda, el viento. Aunque durante la mañana el tiempo en Canarias se mantendrá relativamente estable, la situación cambiará drásticamente a partir de la tarde. Se espera que el viento sople moderado de componente nordeste, pero con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y las vertientes sureste de las islas de mayor relieve.
La Aemet ha advertido sobre la alta probabilidad de que se registren rachas localmente muy fuertes durante las últimas horas del día, especialmente en las cumbres y zonas altas de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Por el contrario, las costas situadas al oeste de las islas podrán disfrutar de un régimen de brisas mucho más apacible.
Temperaturas y probabilidad de heladas en el Teide
En lo que respecta a los termómetros, el tiempo en Canarias no experimentará grandes oscilaciones en las costas, aunque sí se notarán ligeros descensos en las máximas en las vertientes norte y este. Tenerife registrará la máxima más alta con 22 grados, mientras que la mínima del Archipiélago se situará en la isla de El Hierro, con apenas 12 grados.
Uno de los datos más curiosos de la jornada es la poca probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales del Teide. A pesar de encontrarnos en plena primavera, las temperaturas en las zonas más altas de la isla tinerfeña continuarán en valores muy bajos, lo que podría dejar estampas de escarcha en las zonas de mayor altitud durante la madrugada.
Lloviznas y nubosidad: ¿Dónde paraguas?
Para quienes se encuentren en el norte de las islas, el tiempo en Canarias dejará cielos cubiertos. En el norte de Tenerife, existe una probabilidad real de lloviznas dispersas y ocasionales, principalmente en las medianías del nordeste durante las horas nocturnas. En Gran Canaria, el panorama será similar, con cielos nubosos que tenderán a abrirse a lo largo del día para dar paso a claros soleados.
En las islas más orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, la nubosidad de primera hora de la mañana irá remitiendo rápidamente, dejando paso a cielos despejados que invitarán a disfrutar del exterior, siempre teniendo en cuenta que el viento también hará acto de presencia en las zonas más expuestas de estas islas.