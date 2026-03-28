La inestabilidad marcará la jornada dominical en el Archipiélago. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo en Canarias para este domingo, 29 de marzo, vendrá definido por una división clara entre el norte y el sur de las islas, acompañada de un notable incremento en la intensidad del viento según avance la tarde.
Los residentes y visitantes deberán estar atentos a los cielos, especialmente en las vertientes norteñas, donde los intervalos nubosos serán la tónica dominante. A continuación, desglosamos la previsión detallada por provincias y los fenómenos más destacados del día.
Previsión para la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En las islas occidentales, el tiempo en Canarias mostrará su cara más variable. En el norte de Tenerife se esperan intervalos nubosos persistentes, con una alta probabilidad de lloviznas dispersas y ocasionales, especialmente en las medianías del nordeste durante las horas nocturnas. No obstante, en las zonas de costa y el sur, predominarán los cielos poco nubosos durante las horas centrales del día.
Uno de los puntos clave de la jornada se encuentra en las zonas altas. En las cumbres centrales del Teide, aunque el cielo estará despejado, existe una poca probabilidad de heladas débiles. Las temperaturas mínimas en las cumbres irán en ligero ascenso, pero el contraste térmico seguirá siendo fuerte: Tenerife registrará máximas de 22 grados, mientras que El Hierro marcará la mínima regional con apenas 12 grados.
Viento fuerte y rachas “muy fuertes” a partir de la tarde
El gran protagonista del domingo será, sin duda, el viento. Se espera que sople moderado de componente nordeste, pero con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste de las islas. La situación se complicará a medida que caiga el sol. Según informa la AEMET, a partir de la tarde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente en zonas de cumbres.
En el caso de Gran Canaria, el patrón será similar: nubosidad en el norte con baja probabilidad de lloviznas y claros hacia el mediodía. En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de una tendencia a cielos despejados tras una mañana de intervalos nubosos, aunque el viento también se dejará sentir con intensidad en las zonas altas y vertientes expuestas.
¿Qué pasará con las temperaturas este domingo?
En cuanto a los termómetros, el tiempo en Canarias no experimentará cambios drásticos, pero sí matices importantes para la planificación del día. Se esperan ligeros descensos en las temperaturas máximas en el norte y este de las islas. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se moverán en una horquilla muy estrecha, entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima.
En las medianías del suroeste, por el contrario, se podría notar un ligero ascenso térmico, ofreciendo un ambiente más agradable para quienes busquen refugio del viento en las zonas de sotavento, donde predominarán las brisas costeras.
Recomendaciones para la jornada
Dada la probabilidad de rachas de viento muy fuertes en cumbres y vertientes del sureste, se recomienda precaución en actividades al aire libre y en la conducción, especialmente en viaductos y zonas expuestas. Asimismo, para los senderistas que planeen subir al Parque Nacional del Teide, es imprescindible contar con equipamiento térmico adecuado debido a la posibilidad de esas heladas débiles mencionadas por la AEMET.