La Aemet lanza su aviso especial para Semana Santa: qué le espera a Canarias frente al temporal polar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este sábado su predicción especial para la Semana Santa, dibujando un escenario de contrastes extremos.
Mientras la Península se prepara para un episodio invernal severo, el archipiélago canario seguirá una evolución meteorológica marcada por fenómenos propios del entorno atlántico que condicionarán los días festivos.
Irrupción de una masa de aire polar
El inicio del periodo estará condicionado por la irrupción de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares. Según los datos oficiales, este fenómeno provocará que las precipitaciones en el tercio norte peninsular sean en forma de nieve, con acumulados significativos en cotas que podrían bajar hasta los 400 o 700 metros este domingo 29.
Este frente dejará heladas en la meseta Norte y rachas de viento muy fuertes, generando una sensación térmica de pleno invierno en gran parte del territorio peninsular y el archipiélago balear, donde también se esperan lluvias intensas.
El escenario meteorológico en Canarias
Frente a la inestabilidad del continente, Canarias mantendrá un tiempo estable durante la mayor parte de la semana. Sin embargo, la Aemet advierte de factores clave que marcarán la meteorología en las Islas:
- Vientos alisios: Se esperan intervalos de fuerte intensidad, manteniendo la dinámica habitual del archipiélago.
- Ascenso térmico: A diferencia del desplome en el resto de España, en las Islas predominarán los aumentos de las temperaturas y un ambiente más cálido.
- Polvo en suspensión: La predicción apunta a la posible presencia de calima, un factor que podría condicionar la visibilidad y el estado del cielo durante los días centrales de la semana.
Incertidumbre para el tramo final de la Semana Santa
A partir del viernes 3 y el sábado 4, la fiabilidad de los modelos disminuye debido a una elevada incertidumbre en el posicionamiento de un sistema de bajas presiones. Aunque se prevé la entrada de un frente atlántico débil que afectará principalmente a la vertiente norte peninsular, en Canarias no se esperan cambios significativos en este tramo final.
Las Islas se perfilan así como el principal refugio climático del país para esta Semana Santa, desmarcándose por completo del rigor invernal que afectará al resto del territorio nacional, permitiendo cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso para el cierre de las vacaciones.