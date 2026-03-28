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La Dirección General de Emergencias declara una nueva prealerta en Canarias

El Ejecutivo activa el Plan Específico por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos
La Dirección General de Emergencias declara una nueva prealerta en Canarias
Viento y oleaje en Tenerife. Sergio Méndez
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La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ha declarado la situación de prealerta por viento en gran parte del Archipiélago. La medida entrará en vigor a partir de las 06:00 horas de este domingo, 29 de marzo.

Zonas afectadas por la prealerta

La declaración afecta a las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Según las previsiones, se espera un viento del nordeste fuerte y persistente, con rachas que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora.

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La incidencia será especialmente significativa en las siguientes áreas:

  • El Hierro: Zonas altas y vertientes sureste y oeste-noroeste.
  • La Palma: Cumbres, municipio de El Paso y vertientes sureste y oeste-noroeste.
  • La Gomera: Cumbres y vertientes sureste y oeste-noroeste.
  • Tenerife: Toda la vertiente sureste y el sector a sotavento de El Teide (cumbres del oeste de Las Cañadas).
  • Gran Canaria: Cumbres y zonas altas del noroeste y sureste.

Medidas de prevención y autoprotección

Ante la activación de esta prealerta, las autoridades instan a la población a extremar las precauciones. En el ámbito doméstico, se recomienda asegurar puertas, ventanas y toldos, además de retirar macetas u objetos de balcones y azoteas que puedan caer a la vía pública.

En cuanto a la movilidad, se aconseja aplazar los desplazamientos por carretera no urgentes y evitar excursiones o acampadas hasta que la situación se normalice. Asimismo, se pide evitar caminar por zonas arboladas, jardines o cerca de edificaciones en construcción o en mal estado.

Seguridad en la costa y montaña

La Dirección General de Emergencias hace especial hincapié en la seguridad en el litoral y zonas de relieve:

  • Montaña: No acercarse a cumbres, filos de lomas ni bordes de acantilados por riesgo de caída.
  • Mar: Abstenerse de navegar y asegurar los amarres de las embarcaciones.
  • Litoral: Alejarse de espigones y paseos marítimos donde el oleaje rompa con fuerza.

Ante cualquier situación de riesgo, se recuerda a la ciudadanía que el teléfono de emergencias es el 1-1-2, mientras que para solicitudes de información está disponible el 012.

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