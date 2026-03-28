La Aemet vuelve a activar avisos en Canarias desde este domingo: cinco islas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado diversos avisos por riesgo meteorológico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria. Las alertas comenzarán a aplicarse durante la tarde de este domingo y se prolongarán, en varios puntos, hasta la jornada del lunes, afectando principalmente a las cumbres y vertientes expuestas.
La Palma registrará las rachas más intensas
La isla de La Palma se sitúa en el punto de mayor intensidad. Según los datos oficiales, se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora en las cumbres y el municipio de El Paso a partir de las 15:00 horas del domingo. El viento soplará de componente este, afectando especialmente a las zonas altas.
Asimismo, en el este y oeste de la Isla, se esperan rachas de hasta 70 km/h por viento del nordeste.
Avisos en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro
En Tenerife, el aviso por viento comenzará a las 15:00 horas del domingo en las vertientes este, sur y oeste, con rachas máximas de 70 km/h que afectarán principalmente al sureste de la Isla.
En Gran Canaria, el aviso se activa a las 18:00 horas del domingo para las cumbres y zonas altas del noroeste y sureste, con rachas de 70 km/h.
Por su parte, La Gomera y El Hierro también entrarán en aviso a la misma hora por vientos del nordeste que afectarán a zonas altas y vertientes sureste y oeste-noroeste.
Fenómenos costeros en los canales entre islas
La situación en el litoral será de peligro bajo (aviso amarillo), con viento del nordeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7). Esta incidencia marítima afectará especialmente a los canales entre las islas occidentales y al sur del canal que separa Tenerife y Gran Canaria.
Los avisos costeros estarán vigentes desde las 18:00 horas del domingo y se mantendrán operativos durante toda la jornada del lunes en las siguientes áreas:
- Este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria.
- La Gomera.
- El Hierro.
- Oeste de La Palma.
La Aemet mantiene la vigilancia sobre estas zonas ante la persistencia de los vientos del nordeste, que en el caso de las cumbres de Gran Canaria, podrían remitir ligeramente a mediodía del lunes, mientras que en el resto de islas occidentales la inestabilidad eólica se prolongará hasta la noche.