sucesos

Evacúan de urgencia a una pasajera enferma del crucero AIDAcosma a 95 millas de Tenerife

La emergencia se activó tras recibir el aviso desde el propio crucero
Salvamento Marítimo evacúa de urgencia a una pasajera enferma del crucero AIDAcosma a 95 millas de Tenerife
Helimer 201 de Salvamento Marítimo.
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife coordinó durante la jornada de hoy la evacuación médica de urgencia de una pasajera a bordo del buque Aidacosma, uno de los gigantes de la industria de cruceros, cuando este se encontraba a unas 95 millas náuticas (aproximadamente 176 kilómetros) al noreste de Anaga.

Vuelo de larga distancia para el Helimer 201

La emergencia se activó tras recibir el aviso desde el propio crucero, informando de que una pasajera necesitaba asistencia hospitalaria inmediata debido a una enfermedad cuya naturaleza no ha trascendido. Dada la distancia a la que se encontraba el barco, se movilizó de inmediato al helicóptero de rescate Helimer 201, con base en Tenerife.

Mientras el helicóptero se dirigía a la posición del buque, los controladores de Salvamento Marítimo gestionaron con el 112 Canarias la ficha médica de la paciente y el destino del traslado, coordinando la llegada de una ambulancia al punto de aterrizaje.

Tras realizar con éxito la maniobra de izado en la cubierta del crucero, el Helimer 201 puso rumbo al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de trasladar a la mujer a un centro hospitalario de la isla para recibir tratamiento especializado.

